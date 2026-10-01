Jak dziś wygląda Phil Collins? Do sieci trafiły najnowsze zdjęcia

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W drugiej połowie września do sprzedaży trafiła specjalna reedycja "Face Value", solowego debiutu Phila Collinsa. Po 45 latach od premiery wersja Blu-ray otrzymała nowe miksy stereo, za które odpowiedzialny jest Steven Wilson, znany choćby jako lider Porcupine Tree czy z kariery solowej.

Phil Collins siedzi na scenie, śpiewa do mikrofonu; w tle czerwono podświetlony zestaw perkusyjny.
Mający poważne problemy zdrowotne Phil Collins rzadko pojawia się publicznieDavid Wolff-Patrick/RedfernsGetty Images

To właśnie ze spotkania ze Stevenem Wilsonem pochodzą najnowsze zdjęcia Phila Collinsa, które opublikowano na jego profilach w mediach społecznościowych. Obaj muzycy rozmawiali o rocznicowych wydaniach "Face Value".

45 lat po premierze solowego debiutu wokalisty i perkusisty Genesis materiał ukazał się w wersji winylowej w postaci czterech płyt (jako "Face Value (Full Value)"). Poza oryginalnym albumem (zmasterowany w połowie prędkości z oryginalnej taśmy analogowej w studiu Abbey Road) zestaw zawiera także rzadkie i niepublikowane nagrania koncertowe, demówki i odrzuty.

Płyta została również wydana jako Blu-ray Audio, który zawiera zupełnie nowe miksy albumu autorstwa Stevena Wilsona w formatach Dolby Atmos, 5.1 i stereo.

58-letni obecnie Steven Wilson nazywany jest "artystą, który odnosi największe sukcesy spośród wszystkich brytyjskich muzyków, o których nigdy nie słyszeliście" ("Daily Telegraph"), "królem prog rocka" ("Guardian") czy "niezależną gwiazdą pop" ("Uncut"). Na koncie ma liczne nagrody, sześć nominacji do Grammy, a swoim nazwiskiem podpisał ponad 50 płyt; jest też cenionym autorem remiksów klasycznych albumów (m.in. King Crimson, Jethro Tull, Yes, Marillion, Rush, Black Sabbath, Kiss, Anathema).

Phil Collins: Jak płyta o rozwodzie wyniosła go na szczyt

"Miałem żonę, dwoje dzieci, dwa psy, a następnego dnia straciłem wszystko. Wiele z tych piosenek zostało napisanych, bo przechodziłem przez te emocjonalne zmiany" - tak Phil Collins wspominał przełom lat 70. i 80.

W tym czasie muzyk był mocno zajęty działalnością w Genesis (od 1975 r. po odejściu Petera Gabriela perkusista stał się też głównym wokalistą i frontmanem) i pobocznych projektach - od płyt kolegów z macierzystej formacji (Steve Hackett, Anthony Phillips) po grający jazz fusion zespół Brand X. Zawodowe zaangażowanie odbiło się na życiu prywatnym muzyka - takiego życia miała dość jego żona Andrea Bertorelli, która w dużej mierze sama miała na głowie dom i wychowywanie dwójki małych dzieci: syna Simona i córki Joely z jej poprzedniego małżeństwa (Collins ją adoptował).

To właśnie rozpad małżeństwa najbardziej wpłynął na klimat płyty "Face Value". Gdy żona wyprowadziła się z domu (w 1979 r. złożyła wniosek o rozwód), Phil Collins zaczął pisać piosenki, w których odbijało się jego życie.

"W przypadku 'In the Air Tonight', który jest jednym z pierwszych napisanych przez mnie utworów, słowa po prostu ze mnie wpłynęły. Nie miałem niczego zapisanego, wszystko odbyło się bardzo spontanicznie. I od tamtej pory zawsze tak właśnie to robię" - mówił.

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Wspomniany utwór to pierwszy singel z "Face Value" i zarazem jeden z największych solowych przebojów Collinsa oraz całej dekady. Do historii przeszła imponująca partia perkusji w drugiej części utworu (na początku słyszymy tylko ścieżki automatu perkusyjnego i przetworzony przez vocoder głos Collinsa). To właśnie ona sprawiła, że po utwór chętnie sięgali hiphopowcy (m.in. Nas, DMX, 2Pac, Lil' Kim, Kesha, Young Buck), wplatając sample z "In the Air Tonight" do swoich kompozycji.

"Face Value" sprawił, że Phil Collins z perkusisty grupy Genesis stał się solowym artystą o globalnym zasięgu. "Płyta o rozwodzie" okazała się gigantycznym komercyjnym sukcesem (pięciokrotna platyna w Wielkiej Brytanii i USA). To również dzięki niej Brytyjczyk stał się jednym z trzech artystów (obok Michaela Jacksona i Paula McCartneya), którzy sprzedali ponad 100 mln płyt z zespołem i solo.

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