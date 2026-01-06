Jak dziś wygląda najmłodsza córka Natalii Kukulskiej? Gwiazda pokazała urodzinowe zdjęcia

Natalia Kukulska na co dzień niespecjalnie dzieli się z szerszą publicznością swoimi prywatnymi chwilami. Od lat związana jest z perkusistą Michałem Dąbrówką, z którym doczekała się trójki dzieci - Jana, Anny i Laury. Niedawno najmłodsza pociecha piosenkarki celebrowała 9. urodziny. Artystka na swoim Instagramie opublikowała wyjątkowe zdjęcia z córką, które wprawiły internautów w zachwyt.

Natalia Kukulska opublikowała zdjęcia z urodzin najmłodszej córki

Natalia Kukulska nieraz zaznaczała, że bardzo zależy jej na zachowaniu prywatności dzieci. Bardzo rzadko publikuje zdjęcia potomstwa i dba o to, by dorastały w spokoju. Ostatnio piosenkarka zdecydowała się jednak pokazać kilka fotografii z 9. urodzin Laury.

"Kiedyś na kinderbalu były laleczki a teraz są maseczki! 9 lat mojej Laureczki! Co to jest za cuuuud duszyczka! Niech jej będzie najlepiej!!! Kocham!!!" - czytamy w opisie zdjęć.

Na przyjęciu nie zabrakło przyjaciółek i rodziny Laury oraz wyjątkowego tortu z fortepianem i kotkiem z masy cukrowej. Wśród opublikowanych zdjęć znalazło się też jedno, na którym zobaczyć możemy pozostałą dwójkę dzieci Natalii Kukulskiej - 25-letniego Jana i 20-letnią Annę.

