Jade Thirlwall wydała swój debiutancki album "That's Showbiz Baby!" 12 września zeszłego roku i od razu zachwyciła słuchaczy z całego świata. Projekt promują takie single jak "Angel Of My Dreams", "Fantasy", "IT Girl", "Midnight Cowboy" czy "FUFN (Fuck You For Now)", które przyniosły byłej członkini grupy Little Mix, otwiera się w nowym oknie spore zainteresowanie opinii publicznej.

Na "That's Showbiz Baby! The Encore" znalazło się z kolei siedem nowych utworów - "Church" (do którego piosenkarka już zapowiada teledysk), "This Is What We Dance For", "Dreamcheater", "Best You Could", "Use Me", "Frozen" (laurka wystawiona kawałkowi Madonny z 1998 roku), "If My Heart Was a House" oraz "Tar". Projekt trafił na półki sklepowe w piątek 5 grudnia 2025 roku, a teraz artystka zapowiada kolejną, choć związaną z debiutem, muzyczną erę.

JADE zapowiada drugi album. "To wciąż dość wczesny etap"

Wygląda na to, iż JADE chce do końca wykorzystać internetowy szum wokół jej debiutanckiego singla "Angel Of My Dreams". Wokalistka dzieli się teraz z fanami i nowymi odbiorcami sporą ilością filmów na TikToku, jak i w innych platformach, opowiadając, jak wyglądała praca nad utworem.

W wywiadzie z magazynem "NME" wyznała, czym według niej powinien się charakteryzować dobry album: "Przede wszystkim autentycznością i odwagą. Trzeba robić to, na co ma się ochotę, zamiast zastanawiać się, co spodoba się jak największej liczbie osób".

"Przez całe lato staraliśmy się wykorzystać każdą wolną chwilę między koncertami. Spotykaliśmy się w studiu i pisaliśmy nowe utwory. Za kilka tygodni lecę do Los Angeles, żeby zacząć ustalać, jak ostatecznie ma brzmieć ta płyta. To wciąż dość wczesny etap, ale uwielbiam pisać piosenki, zwłaszcza z przyjaciółmi i ludźmi, przy których czuję się swobodnie" - wyznała.

"Nie mogę powiedzieć zbyt wiele, żeby nie zdradzić wszystkiego przed czasem. Mogę jednak zapewnić, że znów będzie bardzo szczerze. Nowe piosenki opowiadają o tym, czego doświadczyłam w tym roku i przez co przechodziłam. Będzie odważnie, bezkompromisowo i z mocnym popowym uderzeniem" - zapowiedziała JADE.

"Gdy usłyszałam utwór Jade podczas finały VS, oniemiałam. Myślałam, że się przesłyszałam. Nareszcie dostaje kwiaty, na jakie zasługuje", "Moc internetu jest niewiarygodna", "To jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek", "Sukces przyszedł, gdy przestała na niego czekać" - piszą internauci w serwisie X, reagując na ostatni sukces piosenkarki za sprawą piosenki "Angel Of My Dreams", która wciąż wspina się po najważniejszych listach przebojów.