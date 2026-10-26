Jack Antonoff śpiewa o byłej żonie przed tysiącami ludzi. "Nie wstydzę się"

Jack Antonoff i Margaret Qualley zaczęli spotykać się w 2021 roku, a dwa lata później wzięli ślub. W lipcu 2026 roku, po niespełna trzech latach małżeństwa, przedstawiciel aktorki potwierdził ich rozstanie.

W tym czasie Bleachers przygotowywali się do kolejnych koncertów. Antonoff stanął więc przed pytaniem, co zrobić z piosenkami inspirowanymi jego związkiem. Część z nich powstała stosunkowo niedawno, gdy nic nie zapowiadało jeszcze rozpadu małżeństwa.

Jack Antonoff rozważał zmianę setlisty

W rozmowie z "The Guardian" muzyk przyznał, że pomysł usunięcia najbardziej osobistych utworów rzeczywiście pojawił się w jego głowie.

"Bardzo się tego obawiałem. Długo nad tym siedziałem i myślałem: 'A jeśli zmienię setlistę...'. W głębi siebie usłyszałem jednak jednogłośny werdykt: 'Nie, taka jest umowa'" - powiedział.

Tą "umową" jest według Antonoffa szczerość wobec słuchaczy. Skoro pisał o uczuciach w momencie, gdy były prawdziwe, nie chce się od nich odcinać tylko dlatego, że jego życie potoczyło się inaczej.

"Umowa, którą zawarłem ze swoją publicznością, polega na tym, że będę uczciwie mówił, co czuję, ryzykując, że w każdej chwili będę musiał stać za tym już zawsze" - tłumaczył lider Bleachers.

Na najnowszej płycie zespołu "Everyone for Ten Minutes" znalazły się między innymi "Dirty Wedding Dress" i "You and Forever". Margaret Qualley wystąpiła także w teledysku do drugiego utworu, opublikowanym przed informacją o rozstaniu.

"Nie wstydzę się rzeczy, które powiedziałem"

Antonoff obawiał się, że wykonywanie tych piosenek będzie bolesne. Koncerty okazały się jednak innym doświadczeniem, niż zakładał.

"Każdy może utożsamić się z ogromnym smutkiem i bólem, ale kryje się w tym również wielka siła" - stwierdził.

Jak wyjaśnił, publiczność zna kontekst utworów i wie, że dziś ich autor może odbierać je inaczej. Jednocześnie dla samych fanów te same piosenki mają własne, często bardzo osobiste znaczenie. Antonoff nazwał wspólne przeżywanie tych emocji "naprawdę pięknym".

"Nie przepisuję przeszłości i nie wstydzę się rzeczy, które powiedziałem. Stoję na scenie i śpiewam o tym, co czułem w dobrych czasach, więc kiedy przychodzą te złe, nie mogę spojrzeć w lustro i udawać, że tamtych chwil nie było" - mówił.

Dodał, że woli przeżyć coś publicznie, niż próbować uciekać od tego prywatnie.

Fan poprosił o "Let's Get Married". Antonoff odpowiedział krótko

Do rozstania muzyk nawiązał już we wrześniu podczas koncertu Bleachers w Los Angeles. Jeden z widzów poprosił wtedy o piosenkę "Let's Get Married", wyjaśniając, że był to jego utwór ślubny.

"Absolutnie nie. Czytaj wiadomości, bracie" - odpowiedział Antonoff ze śmiechem. Zaraz potem zaznaczył, że nadal lubi tę piosenkę, a napisał ją około 11 lat wcześniej.

Ani on, ani Qualley nie podali przyczyny rozpadu małżeństwa. Przedstawicielka aktorki zaprzeczyła doniesieniom o zdradzie i problemach z zaufaniem. W oświadczeniu podkreślono, że byłych partnerów nadal łączą szacunek i troska.

Jack Antonoff, poza działalnością w Bleachers, należy do najbardziej cenionych producentów współczesnego popu. Pracował między innymi z Taylor Swift, Laną Del Rey, Lorde, St. Vincent i Kendrickiem Lamarem.