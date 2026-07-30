Jacek Stachursky jest dziś nie do poznania. Internauci zachwycają się jego metamotfozą

Stachursky od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Publiczność zna go z takich utworów jak "Typ niepokorny", "Taki jestem" czy "Z każdym twym oddechem", a po latach sukcesów ponownie przypomniał o sobie dzięki internetowemu hitowi "Dosko".

Ważnym elementem w jego karierze był również wizerunek. Z czasem gwiazdor postanowił go jednak zmienić, co wciąż budzi wiele reakcji w sieci. Na najnowszej fotografii muzyk prezentuje się w błękitnej koszuli, z dłuższymi, zaczesanymi do tyłu włosami i lekkim, wyluzowanym uśmiechem. To zupełnie inny widok niż ten, który znamy z jego dyskotekowych lat. Dawniej stawiał na krótką fryzurę i bardziej wyrazisty, sceniczny styl. Teraz stawia na elegancję i spokojniejszą stylizację.

Metamorfoza, o której mówiło się od dawna

Ostatnio o wokaliście było głośno przede wszystkim za sprawą dużej zmiany w sylwetce i wyglądzie. Artysta schudł około 20 kilogramów, a także zdecydował się na przeszczep włosów w Turcji. Jak sam tłumaczył wcześniej, zmiana podyktowana była chęcią zadbania o siebie, swoją kondycję i większy komfort podczas koncertów. Przyznawał, że nadprogramowe kilogramy zaczęły utrudniać mu sceniczną aktywność, dlatego postanowił zadbać o zdrowie.

Tak obecnie wygląda Jacek Stachursky Instagram @jacek_stachursky materiał zewnętrzny

Nowe zdjęcie natychmiast wywołało lawinę komentarzy. Internauci podkreślają, że artysta wygląda zdecydowanie młodziej i bardziej stylowo niż przed laty. Wśród komentarzy pojawiły się m.in. takie reakcje: "Powinieneś częściej nosić rozpuszczone włosy", "Jacku, piękny jesteś", "Mega fryzurka", "Widać, że zapuściłeś dłuższe włosy, normalnie szacun", "Mój ulubieniec z super fryzurą", "Jak zawsze piękny i młody".



