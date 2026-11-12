Jacek Łągwa ujawnił zarobki Ich Troje. "To była taka wygrana w totolotka"

Początek lat dwutysięcznych należał do Ich Troje. Zespół grał koncert za koncertem, a płyta "Ad. 4" przyniosła przeboje "Powiedz" i "Zawsze z tobą chciałbym być". Jacek Łągwa wrócił do tego okresu w podcaście "Bez garnituru" i opowiedział, ile grupa wówczas zarabiała.

"Duże pieniądze zaczęły pojawiać się w roku 2001, kiedy nastąpił ten przełom w zespole Ich Troje. To był czerwiec. Taki miesiąc dla mnie wyjątkowy, bo akurat urodziła mi się pierwsza córka. I to był ten przełom, kiedy nagle zaczęły te pieniądze spadać w ilościach, można powiedzieć, kosmicznych" - wspominał.

Jacek Łągwa przeliczał zakupy na koncerty

Ich Troje występowali wtedy niemal codziennie. Bywało, że jednego dnia grali dwa koncerty, dlatego Łągwa szybko znalazł własny sposób liczenia pieniędzy.

"To były takie ilości, że ja w tamtym momencie przestałem liczyć, ile co kosztuje w kwocie, tylko ile to jest sztuk, czyli ile to jest koncertów do zagrania. Aha, dobra: telewizor - pół koncertu, samochód - siedem koncertów" - opowiadał.

Muzyk przyznał, że przy takim tempie pracy łatwo było wpaść w zakupowy szał. Zespół najpierw opłacał muzyków i pozostałych współpracowników, a dopiero później dzielił między siebie to, co zostało. Mimo kosztów nadal chodziło o ogromne pieniądze.

Ich Troje zarobili miliony w kilka miesięcy

Łągwa nie podał dokładnej kwoty, która przypadła każdemu z członków grupy, ale powiedział wprost, że w ciągu kilku miesięcy zarobili miliony złotych.

"To były naprawdę olbrzymie kwoty. To były miliony złotych zarobione w przeciągu kilku miesięcy tego pierwszego roku. I to była taka wygrana w totolotka" - mówił.

Nie skończyło się na jednym udanym sezonie. Według muzyka najlepszy finansowo czas Ich Troje trwał do 2005 roku.

"Ta wygrana była powtarzalna przez kilka następnych lat. Jak ktoś wygrywa w totolotka, no to wygrał i pozamiatane. Chyba że wygrywa po raz drugi, trzeci. Nam się to udało. Myśmy wygrali i w następnym roku, i w jeszcze jednym. Cztery lata były rewelacyjne" - dodał.

Dwa miliony za "Dokąd idziesz, Polsko?"

Łągwa podał też konkretny przykład. Chodzi o utwór "Dokąd idziesz, Polsko?" z płyty "Keine Grenzen - Żadnych granic", wydanej w 2003 roku.

"Niektóre konkretne kwoty są powszechnie znane. Na przykład piosenkę 'Dokąd idziesz, Polsko?' sprzedaliśmy za dwa miliony złotych na konkretne cele" - ujawnił.

W tamtym okresie Ich Troje byli już jednym z najpopularniejszych zespołów w kraju. W 2003 roku z utworem "Keine Grenzen - Żadnych granic" pojechali na Eurowizję, gdzie zajęli siódme miejsce.