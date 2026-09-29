Michał Wiśniewski i Mandaryna w połowie lipca tego roku ogłosili, że ponownie są razem. Na początku lat 2000. tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Choć w 2006 r. doszło do rozwodu, para utrzymywała przyjacielskie stosunki i wychowywała w zgodzie dwójkę dzieci - Fabienne i Xaviera. Niewielu przypuszczało natomiast, że kiedyś zdecydują się dać sobie drugą szansę.

"Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym" - mówił lider Ich Troje zaraz po ogłoszeniu miłosnych rewelacji.

Przy okazji powrotu do siebie w życiu prywatnym Mandaryna i Michał postanowili wkroczyć razem także do studia. Nagrali romantyczny utwór "Będzie było", odsłaniający kulisy ich miłosnej historii. Czy wspólna piosenka to jedynie początek scenicznej współpracy? Jacek Łągwa, będący współzałożycielem Ich Troje, zdradził, czy istnieje szansa, aby Wiśniewska w najbliższej przyszłości dołączyła do zespołu.

W historii Ich Troje nie brakuje zmian na stanowisku wokalistki. Z grupą występowały m.in. Magda Femme, Justyna Majkowska i Anna Świątczak, a dziś kobiecy głos zespołu należy do Martyny Majchrzak. Mandaryna przed laty również współpracowała z formacją, lecz nie jako frontmanka, a tancerka.

Mandaryna zostanie nową wokalistką Ich Troje? Jacek Łągwa nie daje żadnych szans

Jacek Łągwa, w ramach podcastu RMF FM "Co u nich słychać", poruszył temat ewentualnego dołączenia ukochanej Wiśniewskiego do zespołu. Muzyk podkreślił, że jego zdaniem Marta z pewnością odrzuciłaby takową propozycję. "Myślę, że na pewno Mandaryna nigdy by się na to nie zgodziła" - powiedział. "Ona jest na to za mądra" - dodał po chwili.

Artysta wyjaśnił, że jego zdaniem Ich Troje oraz Mandaryna mają rozbieżne style śpiewania, przez co autorka hitu "Ev'ry Night" nie odnalazłaby się jako głos grupy. "Ona doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jako wokalistka do zespołu Ich Troje kompletnie nie pasuje. To jest inny rodzaj śpiewania, inny rodzaj podawania słowa w piosence i to nie jest jej świat. Ja nie sądzę, że nawet gdyby padł taki pomysł, to ona by powiedziała: 'Dobra, słuchajcie, co mi szkodzi'. Nie" - tłumaczy Łągwa.

Jacek Łągwa wyznał, że zaskoczył go rozwód Wiśniewskich 20 lat temu

Jacek Łągwa to wieloletni kolega Michała Wiśniewskiego. Był więc przy nim w czasie, gdy artysta pierwszy raz żenił się z Mandaryną. Przyznaje, że wówczas był przekonany o sile ich uczuć. Jednocześnie informacja o rozwodzie gwiazdorskiej pary była dla niego szokiem.

"Wiedziałem, że Michał jest bardzo blisko z Mandaryną w tamtych czasach, że to na pewno jest wielka miłość. Byłem bardzo zdziwiony ich rozstaniem te dwadzieścia lat temu" - powiedział w RMF FM.

Łągwa mówi wprost o powrocie Mandaryny i Wiśniewskiego. "Zaczął drugie kółko"

Jak więc Łągwa patrzy na ponowne zejście się Wiśniewskich? "Ja też mam swoje osobiste doświadczenia w takich tematach i one się raczej nie sprawdzają. Przynajmniej w moim przypadku to nie zagrało" - mówi.

Na koniec rozmowy muzyk przyznał, jakie myśli pojawiły się w jego głowie, gdy pierwszy raz usłyszał o powrocie Michała i Marty do siebie. Wspomniał o córce czerwonowłosego wokalisty, której doczekał się z Anną Świątczak.

"I mogę tylko powiedzieć tak, że śpiewała z nami córka Michała. I jak doszło do tego powrotu, to pamiętam, że pomyślałem: 'Eti, ty uprzedź matkę, że Wiśnia zaczął drugie kółko'" - podsumował muzyk Ich Troje.