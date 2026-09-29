Jacek Łągwa o trudnej relacji z Michałem Wiśniewskim. "Nie będziemy kłamać"

Michał Wiśniewski razem z Jackiem Łągwą założyli Ich Troje w 1995 roku. To oni cały czas tworzą trzon zespołu, a u ich boku zmieniają się wokalistki.

Za mikrofonem stały już kolejno Magda Femme (1995-2001), Justyna Majkowska (2001-2003), Anna Świątczak (2003-2010 i 2020-2024), Jeanette Vik (2010-2011), Justyna Panfilewicz (2011-2013), Marta Milan (2013-2017), Agata Buczkowska (2017-2020) i Martyna Majchrzak (od 2025).

Z tą ostatnią w 2025 r. zespół wypuścił płytę "Wybiła 11".

Co dalej z Ich Troje? Jacek Łągwa ujawnia

W podcaście RMF24 "Co u nich słychać?" Jacek Łągwa wypowiedział się na temat przyszłości Ich Troje.

"Nie twierdzę, że obecnie stosunki między mną a Michałem są doskonałe, bo tak nie jest. Nie będziemy kłamać" - zadeklarował Jacek Łągwa.

Liderów czeka rozmowa na temat przyszłości popularnej grupy.

"Albo zespół się znów rozwiąże na jakiś czas, albo będzie działał dalej" - Jacek Łągwa przedstawił dwa scenariusze.

Dodajmy, że Ich Troje zawiesiło działalność w latach 2004-2005. Kilkakrotnie zdarzało się, że aktywność zespołu była mniejsza, gdy m.in. solowe projekty realizował Michał Wiśniewski. Obecnie wokalista mocno wspiera swoją partnerkę Mandarynę podczas jej występów w "Tańcu z gwiazdami". Para pojawi się razem w jednym z odcinków nowego programu "Hitster" w Polsacie.

W koncertowym planie Ich Troje na ten rok widnieje specjalne wydarzenie w COS Torwar w Warszawie (5 grudnia). "Nie zabraknie Gości Specjalnych, niespodzianek i widowiska, z którego słynie zespół od trzech dekad. To nie jest zwykły koncert - to muzyczne święto, którego po prostu nie można przegapić!" - czytamy w zapowiedzi.