W czwartkowy wieczór, 18 września, media obiegła informacja o niespodziewanej śmierci 52-letniej żony Ryszarda Rynkowskiego - Edyty. Kobieta została odnaleziona w swoim mieszkaniu w Brodnicy, a na miejscu nie zabezpieczono żadnych dowodów wskazujących na udział osób trzecich.

"Zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Sekcja zostanie przeprowadzona w poniedziałek o godzinę 9.00. Wyniki tej sekcji pozwolą na ustalenie przyczyny śmierci" - przekazała, w rozmowie z Pudelkiem, rzeczniczka prasowa Prokuratora Okręgowego w Toruniu, Izabela Oliver.

Jacek Cygan pożegnał Edytę Rynkowską. Poruszający wpis artysty

Ryszard Rynkowski nie korzysta na co dzień z mediów społecznościowych, więc nie pożegnał publicznie swojej ukochanej. Słowami wsparcia podzielił się za to Jacek Cygan - wybitny tekściarz, a prywatnie przyjaciel wokalisty. Artysta postanowił opowiedzieć odbiorcom o osobistej refleksji, która naszła go po śmierci Edyty Rynkowskiej.

"Kochani, są takie chwile w życiu człowieka, kiedy myśli się o tych, którzy odeszli. Parę lat temu albo wczoraj. I się pamięta momenty ze wspólnego życia, bo pamięć jest najpiękniejszym darem dla osoby, która odeszła" - czytamy na Instagramie Jacka Cygana.

Tekściarz zamieścił przy okazji zdjęcie z wycieczki do Włoch, podczas której odwiedził grób innego zmarłego przyjaciela. "Na zdjęciu dotykam nagrobka Igora Mitoraja, polskiego rzeźbiarza pochowanego we włoskim Pietrasanta, z którym byłem zaprzyjaźniony. Ale dziś myślę nie tylko o nim. Myślę o Edycie Rynkowskiej" - podkreślił muzyk.

Jak Ryszard Rynkowski poznał Edytę Rynkowską? Żona muzyka była w przeszłości jego fanką

Edyta Rynkowska była drugą żoną Ryszarda. Piosenkarz przed laty związany był z Hanną, która w 1996 r. zmarła na raka piersi. Z pierwszą ukochaną doczekał się córki, Marty, która przyszła na świat w 1978 r. Po śmierci Hanny wokalista usunął się w cień i nie mógł poradzić sobie ze stratą.

Drugą żonę Ryszard poznał po jednym ze swoich koncertów. Edyta była bowiem jego fanką. Dzieliła ich spora różnica wieku - ponad 20 lat - lecz parze nie przeszkodziło to w założeniu rodziny. W 2006 r. zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, a już dwa lata później urodził się ich syn, Ryszard Junior.

"Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. Dla mnie to była groza, bo Edyta wyglądała jak wspaniała dziewczyna. A obok niej szedł taki stary z brzuchem. Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie. Modliłem się, żeby nikt ze znajomych nas nie zobaczył. I oczywiście, że zobaczył" - tak Rynkowski wspominał jedną z pierwszych randek w rozmowie z "Vivą".

