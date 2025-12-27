W latach 80. Izabela Trojanowska była jedną z największych gwiazd polskiej piosenki. Artystka zachwyciła m.in podczas festiwalu w Opolu w 1981 r., śpiewając kontrowersyjną "Pieśń o cegle". Jej dalsze lata kariery obfitowały w widowiskowe koncerty, pasma sukcesów i ponadczasowe przeboje, takie jak "Wszystko czego dziś chcę" czy "Tyle samo prawd ile kłamstw".

Izabela Trojanowska od początku swojej kariery związana była z Lublinem. To w tym mieście zaczęła współpracować z Budką Suflera i to tutaj zamieszkała z mężem, Markiem Trojanowskim (jeszcze zanim razem wyjechali do Niemiec). Kultowa artystka postanowiła więc tegoroczne święta spędzić w stolicy Wschodniej Polski, o czym opowiedziała w najnowszym reportażu "Dzień dobry TVN".

Tak wyglądały święta Izabeli Trojanowskiej. Spędziła je z rodziną męża

Trojanowska spędziła święta ze swoją córką oraz rodziną męża. Choć powszechnie wiadomo, że gwiazda i jej partner od 2013 r. pozostają w separacji, nie przeszkadza to artystce w utrzymywaniu dobrych kontaktów ze szwagrem oraz jego żoną. Przedstawiła ich przed kamerami programu, a następnie opowiedziała o relacjach z bliskimi oraz swoich bożonarodzeniowych tradycjach.

W rozmowie z Piotrem Wojtasikiem, reporterem TVN-u, legendarna wokalistka zdradziła, że jej ulubionymi, wigilijnymi potrawami były te, które przyrządzała jej mama. "Nie wiem, czy te kulinaria w moim wykonaniu dorównują mojej mamie, ale przynajmniej twierdzą, że nie jest źle, także to już jest dla mnie duży komplement" - wyjawiła Trojanowska.

Okazuje się, że piosenkarka i jej córka mają dokładnie to samo ulubione wigilijne danie - śledzie!

Co robi obecnie córka Izabeli Trojanowskiej, Roxana?

W święta Izabelę Trojanowską odwiedziła także córka, Roxana, która na co dzień mieszka w Berlinie. Kobieta może pochwalić się imponującym wykształceniem - ukończyła prawo i antropologię na Uniwersytecie Wiedeńskim. Później znalazła pracę w renomowanej kancelarii adwokackiej w Berlinie, gdzie rozwija się zawodowo do dziś. Mimo międzynarodowej kariery Roxana stara się odwiedzać mamę i utrzymywać z nią bliskie kontakty.

Izabela Trojanowska i jej córka Roxana

Izabela Trojanowska zapozowała z córką. "Klon mamy" - piszą fani

Tuż po Wigilii Izabela Trojanowska pochwaliła się w sieci zdjęciem ze swoją ukochaną córką. "Dziś w Lublinie odwiedzili mnie, moją córkę - Roxy - i moją rodzinę, reporterzy z DD TVN!" - napisała artystka, zachęcając fanów do obejrzenia świątecznego dokumentu.

W komentarzach posypały się ciepłe słowa od słuchaczy, którzy zachwycili się urodą Roxany i życzyli całej rodzinie wesołych świąt. "Piękne dziewczyny", "Jesteście piękne! Pozdrawiam świątecznie Izuniu was obie", "Piękna córka, podobna do mamy", "Pani Iza - piękna od zawsze. Córka - klon mamy", "Piękna mama, piękna córka" - czytamy na Facebooku.

