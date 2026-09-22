Isis Gee była w Polsce wielką gwiazdą. Teraz trudno ją rozpoznać

Isis Gee, która obecnie występuje pod nazwiskiem Tamara Gee, od kilku lat przygotowywała się do powrotu na scenę. Na początku września w "Dzień Dobry TVN" opowiadała, że pracuje nad własnym programem koncertowym, a wspiera ją Walter Afanasieff, producent znany ze współpracy z Céline Dion, Mariah Carey i Barbrą Streisand.

Efekty tej pracy publiczność zobaczyła 20 września w Warszawie. Podczas "A Night of Celine" Gee wykonała m.in. "My Heart Will Go On", "The Power of Love", "That's the Way It Is", "It's All Coming Back to Me Now", "All By Myself" oraz "I Surrender".

Isis Gee przeszła metamorfozę

Od czasu eurowizyjnego występu w 2008 roku wizerunek Tamary Gee wyraźnie się zmienił. Na warszawskiej scenie zaprezentowała się w długiej, dopasowanej sukni, mocnym makijażu i jasnych włosach. Część komentujących przyznała, że na najnowszych zdjęciach miała problem z rozpoznaniem wokalistki.

Sama artystka nie opowiadała publicznie o zabiegach medycyny estetycznej ani operacjach plastycznych. W ostatnich latach rzadko pojawiała się w polskich mediach, dlatego jej obecny wygląd mógł być dla części odbiorców zaskoczeniem.

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Tamara Gee wraca do muzyki

Koncert z piosenkami Céline Dion jest częścią projektu "Colors of a Diva", w którym Tamara Gee zamierza sięgać również po repertuar Whitney Houston i Mariah Carey. W programie mają pojawiać się także jej własne ballady.

Równolegle wokalistka przygotowuje "Colors of the Night", skupione na muzyce elektronicznej, nowych kompozycjach i współpracy z producentami oraz DJ-ami.

Powrót do regularnych występów nie był dla niej prosty. W ostatnich latach Gee zmagała się z przewlekłym bólem karku i kręgosłupa. W trudnym czasie wspierała również męża, który podczas pobytu w Las Vegas doznał poważnego urazu dłoni. Artystka założyła mu opaskę uciskową i wezwała pomoc. Lekarze mieli później powiedzieć jej, że szybka reakcja uratowała mu życie.

Isis Gee reprezentowała Polskę na Eurowizji

Tamara Gołębiowska urodziła się w Seattle, a w 2004 roku przeprowadziła się do Polski. Widzowie poznali ją bliżej dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami", w którym występowała z Żorą Korolyovem i zajęła piąte miejsce.

W 2008 roku wygrała polskie preselekcje do Eurowizji z piosenką "For Life". W Belgradzie awansowała do finału konkursu i ostatecznie zajęła 24. miejsce.

Później wyjechała z Polski i razem z mężem rozwijała we Włoszech firmę kosmetyczną. Jej działalność została wstrzymana podczas pandemii. Choć wokalistka rzadziej pojawiała się w mediach, nie porzuciła muzyki i przez ostatnie lata przygotowywała się do powrotu.

Fani wspominają "For Life"

Zdjęcia z warszawskiego koncertu wywołały sporo komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu internautów wróciło pamięcią do eurowizyjnego występu Isis Gee.

"Mam do dzisiaj sentyment do tej piosenki. Widać było w tym występie, ile emocji i serca w to włożyła" - napisał jeden z komentujących.

"'For Life' jak dla mnie powinno być znacznie wyżej" - ocenił kolejny internauta. Inni przypomnieli także debiutancką płytę artystki. "Pamiętam, jak w radiu wałkowali jej kawałek 'Hidden Treasure' i nawet nie byłem świadom, że to jej. 'For Life' kocham do tej pory" - czytamy.



