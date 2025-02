Irv Gotti nie żyje. Miał zaledwie 54 lata

O śmierci Irva Gottiego poinformowano 6 lutego 2025 r. Na ten moment, jak podają zagraniczne media, przyczyna śmierci producenta muzycznego nie jest znana. Rok wcześniej przeszedł on jednak "niewielki udar" oraz przez lata walczył z cukrzycą. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się zdjęcia muzyka poruszającego się o lasce, co wzbudziło spore zaniepokojenie. Jego przedstawiciel zapewniał, że Irv zmienił swoje nawyki żywieniowe i był na drodze do odzyskania pełni zdrowia.