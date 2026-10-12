Irena Santor to słynna wokalistka, nazywana pierwszą damą polskiej piosenki, obecna na scenie już 75 lat. Jej kariera rozpoczęła się w 1951 r., gdy trafiła do zespołu "Mazowsze". Później przyszedł czas na karierę solową, podczas której wydała wiele ponadczasowych przebojów, takich jak "Już nie ma dzikich plaż", "Powrócisz tu", "Embarras" czy "Tych lat nie odda nikt".

"Nie zamieniłabym mojego życia na nic innego" - przyznała gwiazda w jednym z najnowszych materiałów poświęconych jej karierze. Mimo ogromnej miłości do sceny i publiczności w 2021 r. Irena Santor zmuszona była przejść na emeryturę. Zrezygnowała z regularnej działalności koncertowej, lecz wciąż daje okazjonalne występy i pojawia się na czerwonych dywanach czy w programach telewizyjnych, nie odmawiając sobie spotkań z wiernymi fanami.

Jedną z największych pasji Ireny Santor od dzieciństwa była literatura

91-letnia piosenkarka oszczędza siły, dzięki czemu udaje jej się utrzymać dobrą formę. Zdarzają się jednak momenty, w których jej imponująca witalność zostaje przyćmiona upływem lat. Niedawno Santor wzięła udział w spotkaniu autorskim Jolanty Kwaśniewskiej i Jakuba B. Bączka, gdzie wspomniała o swojej wielkiej pasji - czytaniu - którą coraz trudniej jest jej rozwijać.

Pierwsza dama polskiej piosenki w poruszających słowach wspomniała, jak zafascynowana była literaturą w młodzieńczych latach. "Czytałam w młodości bardzo dużo, ponieważ ta moja edukacja szkolna to różnie przebiegała, więc ja się posiłkowałam rzeczywiście książkami i czytałam je namiętnie" - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Irena Santor ma problemy ze wzrokiem. "Już nie mogę czytać"

Po chwili ujawniła, że od pewnego czasu zmaga się ze znacznym pogorszeniem wzroku, w związku z czym kartkowanie książek jest dla niej ogromnym wyzwaniem. Na szczęście artystce udało się znaleźć sposób na nierezygnowanie z pasji. Dzięki nowoczesnemu urządzeniu, mającemu za zadanie wspierać osoby słabowidzące, wciąż może obcować z ulubionymi lekturami.

"Niestety, mam bardzo wielką wadę wzroku i już nie mogę czytać, ale posiłkuję się urządzeniem, które nazywa się czytak. Więc w dalszym ciągu czytam dużo, ale już za pomocą tego, co mi zinterpretują aktorzy, lektorzy" - wyjaśniła Irena Santor.

Irena Santor wspomina ulubioną książkę z dzieciństwa

W rozmowie z Plotkiem wokalistka wyznała także, która z książek była jej ulubioną pozycją, gdy była młoda. "W dzieciństwie entuzjazmowałam się 'Starą baśnią' Józefa Ignacego Kraszewskiego. Naprawdę, dzisiaj to brzmi tak archaicznie, że ktoś mógłby się zastanawiać, czy taka książka w ogóle istniała" - podsumowała Santor.