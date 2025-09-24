"Wicked: For Good" będzie miało swoją oficjalną premierę w Stanach Zjednoczonych 21 listopada 2025 roku, zaś w Polsce jedynie nieco później. W sieci pojawił się zwiastun projektu - widzimy w nim Glindę (Ariana Grande) i Elphabę (Cynthia Erivo), które, za pomocą nie tylko magii, odkrywają swoje wzajemne uczucia w trakcie ciekawych perypetii i przygód.

Nadchodzi druga część "Wicked". "Wyglądają nieziemsko"

Rola Glindy w broadwayowskim spektaklu przeniesionym na duży ekran zachwyciła nie tylko fanów Ariany Grande, ale i krytyków, którzy wróżą jej świetlaną przyszłość w świecie filmu.

Reżyser Jon M. Chu zdecydował się na wyprodukowanie adaptacji filmowej świata "Wicked" oraz postawił na wysokobudżetowe i bogate w efekty specjalne odwzorowanie czarodziejskiego świata. Film, którego polska premiera miała miejsce 6 grudnia 2024 roku, z przedpremierą 22 listopada zeszłego roku, jest muzycznym prequelem "Czarnoksiężnika z Krainy Oz". Co ciekawe, plan zdjęciowy produkcji został niemal w całości wybudowany od podstaw w małej londyńskiej wiosce, co nie umknęło wiernym fanom broadwayowskiego spektaklu. Jak wygląda świat Glindy i Elphaby w "Wicked: For Good"? Sprawdźcie sami!

"Wyglądają nieziemsko", "Czegoś takiego jeszcze nie widziałem", "Nie mogę się doczekać" - piszą fani produkcji w serwisie YouTube.

Natalia Przybysz przed „To Kraków tworzy metamorfozy”: Czekam na to, co mnie czeka INTERIA.PL