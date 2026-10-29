Internauci jednogłośnie komentują występ Patricii Kazadi. "Poryczałem się"

Występ w warszawskiej Operze Narodowej miał dla Patricii Kazadi szczególne znaczenie. Po zejściu ze sceny artystka opublikowała w mediach społecznościowych podsumowanie wieczoru. Przyznała, że możliwość zaśpiewania w tym miejscu była jednym z jej upragnionych zawodowych celów.

"To był istny rollercoaster emocji. Ale tych najpiękniejszych. Najprawdziwszych. Przeszłam podczas tego wieczoru przez pewien wewnętrzny, piękny proces. Nigdy tego dnia nie zapomnę. 'Pour que tu m'aimes encore' to jeden z pierwszych utworów, w których zakochałam się jako mała dziewczynka śniąca o wielkich scenach. Wystąpić na tej scenie w naszej Operze Narodowej - tak, to zdecydowanie należało do mojej top listy. Dziękuję za możliwość spełnienia tego marzenia w tak pięknym stylu" - napisała.

Przebój Céline Dion podczas French Touch

Kazadi pojawiła się na 12. edycji French Touch La Belle Vie! w dwóch rolach. Współprowadziła galę, posługując się polskim i francuskim, a także przygotowała muzyczną część swojego występu.

Sięgnęła po "Pour que tu m'aimes encore" z repertuaru Céline Dion, prezentując utwór w oryginalnej tonacji. Na scenie pokazała się w czarnej kreacji odsłaniającej ramiona, stawiając na elegancką oprawę swojego występu.

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Internauci zachwyceni występem Kazadi

Pod nagraniem pojawiły się pełne uznania reakcje. Fani i znajomi z branży zwracali uwagę na wokalne możliwości Kazadi oraz jej interpretację piosenki.

"Pięknieeee, poryczałem się słuchając, ale będziesz miała pamiątkę", "Piękna, utalentowana, skromna", "Bravo!!!!! To bardzo trudny utwór do wykonania, a Tobie udało się stanąć na wysokości zadania!!!!!!!", "I właśnie na Twoje muzyczne konto wskoczył jeden z piękniejszych wykonów" - czytamy.



