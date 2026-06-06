Internauci grzmią po premierze klipu AI. Dawid Podsiadło przerwał milczenie
Dawid Podsiadło znalazł się na ustach wszystkich, choć tym razem nie z powodu samej muzyki. Po premierze teledysku do utworu "Na błysk", w sieci rozpętała się gorąca dyskusja dotycząca wykorzystania sztucznej inteligencji. Internauci zarzucali artyście, że sięgnął po rozwiązanie, które szkodzi branży kreatywnej. Po czasie artysta zdecydował się odpowiedzieć na krytykę.
Nowy klip Dawida Podsiadło do utworu "Na błysk", inspirowany filmem "Zakochany bez pamięci" oraz osobistymi doświadczeniami wokalisty, już w pierwszej dobie od publikacji przyciągnął dużą uwagę fanów. Szybko jednak obok pozytywnych opinii pojawiły się też głosy krytyki. Internauci zaczęli wytykać, że część ujęć wygląda na przetworzoną przy pomocy AI, a sam temat błyskawicznie przerodził się w medialną aferę.
Informacja o wykorzystaniu sztucznej inteligencji pojawiła się w opisie twórców klipu. W komentarzach nie jednak brakowało rozczarowania i mocnych słów. Niektórzy pisali, że taki ruch nie pasuje do wizerunku Podsiadły, inni sugerowali, że artysta sięga po narzędzia, które uderzają w twórców i budzą poważne wątpliwości etyczne.
"Dziś używasz AI w produkcji teledysku, a jutro AI będzie śpiewać za ciebie, Dawid. Kręcisz bat na samego siebie i innych artystów", "Ciebie Dawid też można zastąpić AI. Strasznie przykra sprawa", "AI Slop w teledysku odbiera bardzo dużo utworowi", "ostatni artysta po którym bym się czegoś takiego spodziewała", "Mając taki budżet, wyprzedając stadiony i używać w teledysku ai, to trzeba być totalnie odklejonym. Taki artysta, a robi coś takiego, żenada to mało powiedziane" - czytamy w komentarzach pod teledyskiem opublikowanym na YouTube.
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Dawid Podsiadło reaguje na krytykę wokół klipu AI
Wokalista postanowił szybko odnieść się do zamieszania. W relacjach opublikowanych w mediach społecznościowych wyjaśnił, że AI nie odpowiadało za stworzenie całego teledysku, a jedynie posłużyło jako jedno z narzędzi w końcowej obróbce materiału. Jak tłumaczył, po zakończeniu montażu wykorzystano je wyłącznie do dodania wybranych efektów zgodnych z wcześniej przygotowaną koncepcją artystyczną.
Podsiadło podkreślił też, że nad teledyskiem pracowało około 40 osób, a zdjęcia realizowano przez miesiąc w różnych częściach Warszawy. Zaznaczył również, że udział AI był ograniczony, a znaczną część efektu wizualnego budowano w bardziej tradycyjny sposób, między innymi przy użyciu estetyki VHS. Jednocześnie przyznał, że rozumie, iż nie wszystkim taki zabieg musi się podobać.
W komentarzach na Instagramie zauważyć można jednak, że tłumaczenia nie przekonały internautów i osób pracujących w branży kreatywnej: "Jestem artystką VFX i shoty z Twojego teledysku mogły być stworzone przez ARTYSTÓW, KTÓRZY TRACĄ PRACĘ PRZEZ TAKICH JAK TY", "na story pokazałeś zdjęcia przed użyciem AI i po. Czy bańki mydlane musiały być dodane przez AI, bo to tak niesamowicie trudna kaskaderka żeby wydmuchać prawdziwe?" - czytamy.