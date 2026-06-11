"Rumuńska wokalistka, która dekadę temu wywróciła branżę muzyki pop do góry nogami, pojawi się na deskach krakowskiego Klubu Studio już we wrześniu" - czytamy w zapowiedzi koncertu, który odbędzie się 4 września.

Pod pseudonimem INNA kryje się Elena Alexandra Apostoleanu, najlepiej sprzedającą się artystka z Rumunii.

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Jej debiutancki singel "Hot" (2008) zdobył międzynarodowy sukces i pierwsze miejsce na liście Billboard Hot Dance Airplay. Inna zdobyła liczne nagrody i nominacje, w tym Balkan Music Awards, European Border Breakers Award, MTV Europe Music Awards oraz Romanian Music Awards.

- Moją misją jest uzupełnianie żyć ludzi o radość - podkreślała Inna w rozmowie z Interią.

Wokalistka regularnie wypuszcza nowe piosenki. W singlu "Ya Tabtab" towarzyszy jej Char Bell. Dodajmy, że jej największy przebój "Yalla" (ponad 540 mln odsłon) również jest połączeniem angielskiego i arabskiego tekstu.

Kim jest Inna?

W krótkim czasie pochodząca z Rumunii wokalistka zdobyła popularność nie tylko w swojej ojczyźnie. Niespełna 40-latka (okrągłe urodziny świętować będzie 16 października) cieszy się obecnie statusem jednej z największych gwiazd w Rumunii, które zrobiły karierę również w Europie i USA. Na koncie ma kilkadziesiąt nagród.

Talent Eleny odkryli jej rodzice, którzy posłali swoją córkę na lekcje śpiewu, gdy miała osiem lat. Rumunka nie zdobyła jednak wykształcenia muzycznego. Zdobyła natomiast dyplom z nauk politycznych na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Konstancy. W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance.

W 2009 r. Inna wzięła udział w Sopot Hit Festiwal 2009, gdzie zajęła drugie miejsce. Dwa lata później ukazała się jej płyta "I Am Club Rocker".

- Moją misją jest uzupełnianie żyć ludzi o radość. Tak dorzucam swoją cegiełkę przy budowie lepszego, optymistycznego świata - powiedziała Inna w wywiadzie dla Interii.

W ciągu kilku lat od debiutu stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd europejskiej sceny dance. Już w 2012 r. jej klipy na Youtube przekroczyły barierę miliarda odtworzeń - ten wynik podwoiła w maju 2017 r. Dwa lata później były to już trzy miliardy. Kolejne teledyski z łatwością notują po kilkadziesiąt-kilkaset milionów odsłon.

Współpracowała z takimi gwiazdami, jak m.in. z DJ Bobo, Timmy Trumpet, Minelly, Flo Rida i Daddy Yankee.

- W żaden sposób nie klasyfikuję ludzi, z którymi współpracowałam. Mocno wierzę w to, że każda z tych osób odegrała istotną rolę w moim życiu i karierze. Każda z nich zbliżyła mnie do ludzi, do których nie potrafiłam dotrzeć z moją muzyką. Jestem za to niezwykle wdzięczna - powiedziała Inna w rozmowie z Interią.

Wokalistka współtworzyła rumuńską supergrupę G Girls, w której występowały także Lori (aka Loredana Ciobotaru), Antonia (zastąpiła Alexandrę Stan) i Lariss.

Inna nie ogranicza się do lokalnego rynku - jesienią 2018 r. zagrała trasę koncertową w USA i Kanadzie. Album "Yo" z maja 2019 r. (wydany nakładem należącej do Jaya-Z wytwórni Roc Nation) zawierał materiał wyłącznie w języku hiszpańskim. W 2014 r. nagrała piosenkę "Cola Song" z J Balvinem, która promowała piłkarskie Mistrzostwa Świata w Brazyli.

Wokalistka była też jurorką programów "The Voice Junior" oraz "The Masked Singer".

Prywatnie na początku 2023 roku przyjęła oświadczyny rapera z Rumunii o pseudonimie Deliric. Wcześniej przez 10 lat była związana ze swoim menedżerem Lucianem Ștefanem. Spotykała się również z fotografem Johnem Perezem."Ya Tabtab"

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