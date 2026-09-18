Igor Herbut to polski wokalista obecny na scenie od 15 lat. Zadebiutował w 2011 r., wygrywając uwielbiany przez widzów Polsatu program "Must Be The Music", wraz z grupą LemON. Po trzeciej edycji talent show Polacy zainteresowali się polsko-łemkowsko-ukraińską formacją i pokochali ich klimatyczne utwory, takie jak "Napraw", "Będę z tobą", "Jutro" czy "Scarlett". Z czasem frontman zaczął rozwijać także karierę solową, lansując m.in. przebój "Wkręceni - Nie ufaj mi". Obecnie przygotowuje się do wydania drugiej płyty, zatytułowanej "Żeremie", a na swoim koncie ma współprace z artystami, takimi jak sanah czy Zakopower i udział w projekcie Męskie Granie Orkiestra 2026.
Igor Herbut ceni sobie prywatność i niewiele mówi o życiu uczuciowym. Pierwszy raz pokazał się z nową wybranką!
O swoim życiu prywatnym Herbut mówi rzadko - gwiazdor ceni sobie spokój i nie ujawnia szczegółów codzienności. Wiadomo natomiast, że w 2013 r. zaczął spotykać się z Małgorzatą Dacko, cenioną w świecie show-biznesu producentką telewizyjną. Sześć lat później para powitała na świecie swoje pierwsze i jedyne dziecko - syna o imieniu Kai.
Choć do mediów nie trafiło żadne oficjalne potwierdzenie, a Herbut oraz Dacko nie zabrali głosu w sprawie, niedawno okazało się, że związek wokalisty LemON i producentki to już przeszłość. Gwiazdor ma nową partnerkę, z którą fotoreporterzy przyłapali go kilka miesięcy temu na czułościach. Jednak dopiero teraz, wybierając się na uroczystą premierę filmu "Ma to sens", zakochani zdecydowali się pokazać razem publicznie.
Kim jest nowa partnerka Igora Herbuta? Pola Błasik spełnia się nie tylko jako aktorka
Wybranką serca 35-latka jest Pola Błasik - aktorka teatralna i telewizyjna, którą Polacy mogą kojarzyć przede wszystkim z serialami "Komisarz Alex" oraz "Zakochani po uszy". Jakiś czas temu kobieta zdecydowała się wkroczyć także na rynek muzyczny. W 2023 r. opublikowała debiutancki singiel "Basia", dwa lata później ukazał się jej album live "Powidoki", a kilka tygodni temu - u boku Igora Herbuta - wystąpiła w ramach bydgoskiego Film Song Festival z piosenką "Falling Slowly".