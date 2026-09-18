Igor Herbut to polski wokalista obecny na scenie od 15 lat. Zadebiutował w 2011 r., wygrywając uwielbiany przez widzów Polsatu program "Must Be The Music", wraz z grupą LemON. Po trzeciej edycji talent show Polacy zainteresowali się polsko-łemkowsko-ukraińską formacją i pokochali ich klimatyczne utwory, takie jak "Napraw", "Będę z tobą", "Jutro" czy "Scarlett". Z czasem frontman zaczął rozwijać także karierę solową, lansując m.in. przebój "Wkręceni - Nie ufaj mi". Obecnie przygotowuje się do wydania drugiej płyty, zatytułowanej "Żeremie", a na swoim koncie ma współprace z artystami, takimi jak sanah czy Zakopower i udział w projekcie Męskie Granie Orkiestra 2026.

Igor Herbut ceni sobie prywatność i niewiele mówi o życiu uczuciowym. Pierwszy raz pokazał się z nową wybranką!

O swoim życiu prywatnym Herbut mówi rzadko - gwiazdor ceni sobie spokój i nie ujawnia szczegółów codzienności. Wiadomo natomiast, że w 2013 r. zaczął spotykać się z Małgorzatą Dacko, cenioną w świecie show-biznesu producentką telewizyjną. Sześć lat później para powitała na świecie swoje pierwsze i jedyne dziecko - syna o imieniu Kai.

Choć do mediów nie trafiło żadne oficjalne potwierdzenie, a Herbut oraz Dacko nie zabrali głosu w sprawie, niedawno okazało się, że związek wokalisty LemON i producentki to już przeszłość. Gwiazdor ma nową partnerkę, z którą fotoreporterzy przyłapali go kilka miesięcy temu na czułościach. Jednak dopiero teraz, wybierając się na uroczystą premierę filmu "Ma to sens", zakochani zdecydowali się pokazać razem publicznie.

Igor Herbut i Pola Błasik na uroczystej premierze filmu "To ma sens" Jacek Kurnikowski AKPA

Kim jest nowa partnerka Igora Herbuta? Pola Błasik spełnia się nie tylko jako aktorka

Wybranką serca 35-latka jest Pola Błasik - aktorka teatralna i telewizyjna, którą Polacy mogą kojarzyć przede wszystkim z serialami "Komisarz Alex" oraz "Zakochani po uszy". Jakiś czas temu kobieta zdecydowała się wkroczyć także na rynek muzyczny. W 2023 r. opublikowała debiutancki singiel "Basia", dwa lata później ukazał się jej album live "Powidoki", a kilka tygodni temu - u boku Igora Herbuta - wystąpiła w ramach bydgoskiego Film Song Festival z piosenką "Falling Slowly".