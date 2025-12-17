Igor Herbut to artysta, który na swoim koncie, również za sprawą grupy LemOn, ma masę przebojów. Niewielu pamięta jednak, iż większą rozpoznawalność wokalista zyskał w programie "Must be the Music. Tylko muzyka". Zespół LemOn wygrał trzecią edycję show i, na fali popularności, wypromował kilka hitów, które świetnie przyjęły się w radiu i są chętnie grane do dziś.

Igor Herbut świętuje 35. urodziny. Artysta już niedługo złoży hołd Markowi Grechucie

Przypomnijmy, iż od czasu sukcesu w "Must Be The Music" grupa LemON wydała kilka świetnie przyjętych albumów - "LemON", "Scarlett", "Tu", "PIĄTKA", "Live Akustycznie". Stworzyła świąteczne klasyki ("Etiuda Zimowa" i "Etiuda Zimowa 2") oraz wypromowała wiele hitów w stacjach radiowych (m.in. "Jutro", "Nice", "Napraw", "Scarlett"). Igor Herbut świetnie sprawdza się również solo - na każdym kroku stara się udowadniać fanom, że słucha sercem ("Chrust"). "To bardzo ziemskie" z Męskiego Grania 2025, "Trucizna" (live version) z Kasią Lins, "REM" z Natalią Szroeder czy pomoc Maryli Rodowicz przy reedycji kultowego utworu "Niech żyje bal" to tylko kilka z ostatnich dzieł Herbuta, które zachwyciły słuchaczy.

"Z każdym kolejnym rokiem zbieram w sobie więcej goryczy. Patrzę na swoje zdjęcia sprzed chwil i widzę, jak gaśnie we mnie ta iskra, którą tak w sobie lubiłem. I boję się. Bywam szczęśliwy, chciałbym być spokojny, jeszcze coś osiągnąć, spojrzeć na siebie i powiedzieć: to jest to. Na razie jednak łysieję, tyję, a zmęczenie coraz bardziej odkształca się na mojej twarzy i nie spoglądam na siebie z dumą" - napisał rok temu z okazji swoich urodzin w instagramowym poście Igor Herbut.

Muzyk przyznał, że wciąż ma cele, których nie potrafi osiągnąć oraz zdobyć. "Czasami czuję, że powinienem być gdzieś dalej, robić więcej, myślę, że może po prostu jestem za mało zdolny, za łapczywy i niewdzięczny, że czegoś nie wykorzystałem, bo nie starczyło mi talentu, czy wiedzy… a może serca, zaangażowania?" - zdradził rok temu muzyk, dziękując jednocześnie fanom za wsparcie i zaangażowanie.

Wygląda na to, iż artysta postawił sobie na 2026 rok wielkie cele. Oprócz współprac i dalszego prowadzenia karier Sary James i Livki (LAS Management), muzyk pracuje nad wyjątkową trasą, będącą hołdem dla twórczości Marka Grechuty.

Igor Herbut z nowym wyzwaniem. Artysta bierze na warsztat twórczość Marka Grechuty

Igor Herbut ogłosił niedawno trasę koncertową "Grechuta Herbuta", na której fani i Igora Herbuta, i Marka Grechuty z pewnością znajdą coś dla siebie. Wokalista opowiedział o swojej artystycznej wizji w mediach społecznościowych, a w sieci szybko zawrzało.

Projekt "Grechuta Herbuta" po raz pierwszy wybrzmiał tego lata na Męskim Graniu. Igor Herbut (wraz z zespołem) interpretuje utwory Marka Grechuty, nadając im świeże brzmienie, jednocześnie zachowując ich kolor, duchową głębię i poetycką wrażliwość. Podczas zaplanowanych koncertów będzie można usłyszeć ponadczasowe klasyki, m.in. "Dni, których nie znamy", "Korowód", "Świecie nasz" czy "Ocalić od zapomnienia" w autorskich aranżacjach Herbuta.

Jak zdradza Herbut, celem projektu jest nie tylko oddanie hołdu Grechucie, ale też przypomnienie, jak aktualna i potrzebna jest dziś jego poezja: "To muzyka, która uczy nas zatrzymać się, zrozumieć i poczuć więcej. Chciałbym, żeby ludzie wyszli z tego koncertu z poczuciem, że te piosenki nadal w nas żyją".

