Niedawno Igor Herbut, biorąc udział w programie "Ja wysiadam", opowiedział o tym, jak zmieniło się jego życie na przestrzeni lat. Przyznał wówczas, że niegdyś codziennością były dla niego rockandrollowe szaleństwa i imprezy, a obecnie stawia na rozwój osobisty oraz spędzanie czasu z najbliższymi. Od kilku lat nie pije, partnerka namówiła go na ćwiczenie jogi, a w wolnych chwilach uwielbia także gotować - w szczególności piec własne chleby.

Największa zmiana w codzienności lidera LemON nastąpiła natomiast, gdy na świat przyszedł jego syn. Zapytany o to, co zmieniło się, gdy został ojcem, piosenkarz odpowiedział krótko: "Wszystko".

Igor Herbut wyznał, że niektóre hotele mają go na tzw. czarnej liście! "Tych osobników nie obsługujemy"

Teraz Igor Herbut postanowił jeszcze bardziej otworzyć się na temat swojej imprezowej przeszłości. W rozmowie z "Wysokimi obcasami" powrócił wspomnieniami do chwil przed przemianą i wyjawił, że wtedy jego życie przypominało niekończącą się imprezę. "Już swoje podziałałem i trochę się naimprezowałem. Piętnaście lat w rock'n'rollu… Odbywały się naprawdę mocne rzeczy" - przyznał gwiazdor.

Po chwili Herbut wspomniał także, że potrafił tak zaszaleć, wraz z przyjaciółmi z zespołu, że hotele nie chciały ich więcej przyjmować. "W kilku hotelach w czasach naszych największych szaleństw wpisano nas na czarne listy. (...) 'Tych osobników nie obsługujemy'" - ujawnił lider LemON.

Igor Herbut podkreśla, że "szaleńcze lata ma już za sobą"

We wspomnianym wywiadzie wokalista podkreślił, że obecnie stroni od imprezowania. Przyczyniły się do tego nie tylko zmiany w życiu prywatnym, lecz także brak anonimowości i nieustanna obawa o bycie rozpoznanym. "W dobie telefonów, które nagrywają wszystko, imprezowanie na mieście nie jest zresztą takie fajne. W Warszawie łatwiej być anonimowym, ale kiedy po koncercie we Wrocławiu wychodzisz na miasto, ludzie cię rozpoznają. Te szaleńcze lata mam już za sobą. Dziś bardziej doceniam naturę. Fantastyczna impreza oznacza dla mnie ognisko i chwilę rozmowy. I już na trzeźwo, bo nie piję" - powiedział Igor Herbut.

"Dorosłem. Zrozumiałem, na czym mi zależy. (...) Nie chcę już popełniać błędów ani robić rzeczy, które mogą przynieść jakiś problem. To nie jest tego warte. Fajnie było, kiedy było fajnie, ale już wystarczy" - dodał na koniec 35-latek.