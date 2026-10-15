Igor Herbut całkowicie zmienił swoje życie. "Nie wiedziałem, że tego potrzebuję"

Punktem wyjścia do rozmowy Igora Herbuta z Agnieszką Matracką w programie "Ja wysiadam" była jego nowa płyta "Żeremie". Szybko okazało się jednak, że od muzyki równie interesująca jest zmiana, jaka zaszła w życiu wokalisty.

Dawniej jego codzienność wyglądała znacznie bardziej rockandrollowo. Herbut przyznał, że po niektórych imprezach on i członkowie LemON nie byli już mile widziani w odwiedzanych hotelach. Dzisiaj takie historie należą do przeszłości. Artysta nie pije alkoholu, a dobry wieczór oznacza dla niego ognisko, długą rozmowę i obecność bliskich osób.

Ukochana zabrała Igora Herbuta na jogę

Jedną z najnowszych zmian w życiu Herbuta jest joga. Na pierwsze zajęcia namówiła go partnerka. Wokalista, który nigdy nie uważał się za szczególnie wysportowaną osobę, nie spodziewał się, że spokojne ćwiczenia zrobią na nim aż takie wrażenie.

"Po pierwszych zajęciach wszystko jakby puściło. Wczoraj też tam byłem i czuję to wszędzie. To jest niesamowita sprawa, również pod względem oddechu" - opowiadał.

Muzyk przyznał, że odnalazł coś, czego brakowało mu od dawna, choć wcześniej nie potrafił tego nazwać. Duże znaczenie ma dla niego również to, że nową pasję może dzielić z ukochaną.

"Nie wiedziałem, że tego potrzebuję. Nareszcie mogę po prostu w tym być, bardzo szczęśliwy, z najbliższą mi osobą" - powiedział.

Herbut nie chce jednak szeroko opowiadać o swoim związku. Uważa, że nie każdą częścią prywatnego życia trzeba dzielić się z publicznością. "Pieniądze i miłość lubią ciszę" - podsumował.

Igor Herbut piecze chleb, gdy ma gorszy dzień

Joga nie jest jedynym spokojnym zajęciem, które pojawiło się w życiu lidera LemON. Muzyk lubi także gotować, a szczególne miejsce zajmuje u niego samodzielne pieczenie chleba.

"Zauważyłem, że piekę chleb, kiedy jest mi źle" - wyznał.

Przygotowywanie ciasta traktuje jak rytuał, który pozwala mu zwolnić i uporządkować myśli. Niedawno kupił nowy piekarnik i zamierza przekonać się, jak wyjdzie mu chleb upieczony dla odmiany w dobrym nastroju.

"Może to się wydawać śmieszne, ale naprawdę to uwielbiam. To jest taki rytuał, coś cudownego" - podkreślił.

W wolnym czasie Herbut sięga również po gry komputerowe, mangę i anime. Lubi jeździć na rowerze, choć wciąż znacznie chętniej ogląda sport, niż sam podejmuje intensywny wysiłek.

Tak ojcostwo zmieniło wokalistę LemON

Największa życiowa zmiana przyszła jednak wraz z narodzinami syna. Zapytany, co zmieniło się od momentu, gdy został ojcem, Herbut odpowiedział krótko: "Wszystko".

Muzyk stara się być obecny, słuchać syna i nie bagatelizować jego problemów. Zależy mu również na zbudowaniu relacji opartej na zaufaniu.

"Jestem pierwszy raz w życiu ojcem siedmiolatka, a on jest pierwszy raz siedmiolatkiem" - zauważył.

Herbut chce także własnym przykładem pokazać dziecku, że można świadomie szukać szczęścia i wybierać życie zgodne ze sobą. Dzisiaj sam znajduje je nie tylko na scenie, lecz także w pieczeniu chleba, ćwiczeniach i chwilach spędzanych z najbliższymi.