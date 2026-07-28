Za sukcesami oraz świetną formą Igi Świątek stoją nie tylko ciężka praca, poświęcenie i odpowiednie przygotowanie fizyczne, ale również, jak podkreśla sama gwiazda sportu, muzyka. 25-latka wielokrotnie podkreślała, że dźwięki ulubionych utworów towarzyszą jej przed treningami i meczami, pomagając w wyciszeniu lub - przeciwnie - dodaniu energii.

Iga Świątek jest zadeklarowaną fanką twórczości Taylor Swift, tak samo jak Dui Lipy, jednak interesuje ją nie tylko świat popu. Tenisistka sięga przed treningami również po klasykę rocka - kawałki takich zespołów jak między innymi AC/DC, The Rolling Stones, Red Hot Chili Peppers, Queen czy Guns N' Roses.

"Słucham też oczywiście spokojniejszej muzyki, gdy mój poziom adrenaliny jest za wysoki i muszę się uspokoić" - wyjawiła Świątek w jednym z wywiadów.

Iga Świątek wpadła na koncert Ariany Grande. "Krótki przystanek w Bostonie"

Wygląda na to, iż Ariana Grande dołączyła do ulubionych twórców Igi Świątek. Polska tenisistka pochwaliła się na Instagramie, że w drodze do Toronto, gdzie w przyszłym tygodniu rozpocznie rywalizację w pierwszym turnieju od zakończenia Wimbledonu, zatrzymała się w Bostonie.

Przypomnijmy, iż Grande jest obecnie w trakcie trasy "The Eternal Sunshine Tour", promującej krążek "eternal sunshine deluxe: brighter days ahead" i, choć szykuje się już do premiery nowego albumu, zatytułowanego "petal" (premiera 31 lipca br.), koncertowo nie zwalnia tempa i wciąż odwiedza nowych fanów w różnych miastach. Wpadła również do Bostonu, gdzie zaśpiewała swój najnowszy singiel "hate that i made you love me" i dała trzy koncerty z rzędu.

"Krótki przystanek w Bostonie, żeby zobaczyć Arianę Grande na żywo i po raz pierwszy zwiedzić to miasto... Wow, co za niesamowite miejsce. Na pewno tu jeszcze wrócę" - opowiedziała Iga Świątek na Instagramie, dzieląc się kadrami z pobytu w Bostonie i zdjęciami z koncertu światowej gwiazdy.