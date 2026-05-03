Grażyna Brodzińska i Damian Damięcki poznali się w zupełnie zwyczajnych okolicznościach. Czekali na autobus, którym mieli wspólnie wyruszyć na występ poza Warszawę. W środowisku artystycznym takie spotkania nie należą do rzadkości, ale to okazało się przełomowe.

Damian Damięcki szybko zwrócił uwagę na młodszą o dziesięć lat śpiewaczkę. Ona zapamiętała go z kolei bardzo konkretnie. "Miał okropną ortalionową torbę, a w niej świetne buty narciarskie" - wspominała po latach.

W tamtym czasie Grażyna Brodzińska była już związana z innym mężczyzną i nie planowała zmian w życiu prywatnym. Sytuacja skomplikowała się, gdy jej partner zdecydował się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Artystka nie widziała dla siebie miejsca na emigracji. To był moment, w którym Damięcki postanowił zawalczyć o tę relację. "Powiedziałem, że będę czekał tak długo, jak będzie trzeba" - przyznał.

Randka, która mogła zakończyć wszystko

Ich pierwsze wspólne wyjście trudno uznać za udane. Zamiast romantycznej atmosfery pojawiło się rozczarowanie.

"Zabrał mnie do kina na fatalną francuską komedię. Potem na kolację, gdzie był… striptiz. To było naprawdę niesmaczne" - opowiadała Brodzińska. Wieczór zakończył się bez ciepłych gestów. "Odprowadził mnie do domu, ale nie zaprosiłam go do środka" - dodała.

Wiele wskazywało na to, że na tym ich znajomość się zakończy.

"Pierwsza dama operetki". Kim jest Grażyna Brodzińska?

Zanim jej życie prywatne trafiło na łamy prasy, Grażyna Brodzińska była już uznaną artystką. Urodziła się 3 maja 1951 roku w Krakowie jako Grażyna Szymaszkiewicz. Pochodzi z rodziny silnie związanej z kulturą - jej matką była śpiewaczka Irena Brodzińska, a ojcem reżyser Edmund Szymaszkiewicz.

Na scenie pojawiła się bardzo wcześnie. Jako dziecko zagrała w "Baronie cygańskim" Johanna Straussa. Później kształciła się w kierunku wokalno-aktorskim, rozwijając swój sopranowy głos pod okiem uznanych pedagogów.

Karierę zawodową rozpoczęła na początku lat 70. w Teatrze Muzycznym w Gdyni, a następnie była związana m.in. z teatrami w Szczecinie i Warszawie. Występowała w Operetce Warszawskiej, Teatrze Muzycznym Roma, a także gościnnie na scenie Teatru Wielkiego. Jej repertuar obejmuje zarówno klasyczne operetki, jak i musicale oraz piosenki ze światowego kanonu.

Z czasem zyskała miano "pierwszej damy polskiej operetki". Występowała nie tylko w kraju, ale i za granicą, m.in. w Wiedniu. Nagrywała recitale telewizyjne, koncertowała z orkiestrami filharmonicznymi i zdobywała nagrody branżowe, w tym wyróżnienia za zasługi dla kultury.

Miłość, która przyszła z opóźnieniem

Mimo nieudanego początku relacja z Damięckim zaczęła się rozwijać. Kluczowa okazała się jego determinacja. Z czasem Brodzińska przekonała się, że łączy ich coś więcej niż przypadkowe spotkanie.

Ich związek dojrzewał powoli. Oboje byli skupieni na pracy artystycznej, która często wymagała wyjazdów i długich rozłąk. Nie przeszkodziło to jednak w budowaniu trwałej relacji.

Ślub po 14 latach

Choć byli razem przez lata, decyzja o ślubie nie przyszła od razu. Jak przyznawał aktor, w jego rodzinie nie przywiązywano dużej wagi do formalności. "Mamy w genach niechęć do żeniaczki" - tłumaczył.

Brodzińska miała inne podejście. Marzyła o małżeństwie i nie chciała być postrzegana jako "stara panna". Ostatecznie dopięła swego - para pobrała się po 14 latach związku. Co ciekawe, organizacja ceremonii zajęła zaledwie dwa dni.

Wspólne życie i artystyczne partnerstwo

Ich relacja opiera się na wzajemnym zrozumieniu i wsparciu. Oboje funkcjonują w świecie sztuki, co pomaga im lepiej rozumieć swoje zawodowe wyzwania.

Brodzińska często wyjeżdża na koncerty zagraniczne i bywa tygodniami poza domem. Damięcki z kolei pracuje w teatrze. Mimo to znajdują wspólny język.

"Różnimy się, ale uczymy się kompromisów i wyrozumiałości. Łączy nas poczucie humoru, które ratuje w trudnych momentach" - przyznała artystka.

Ich współpraca ma także wymiar twórczy. Aktor pisał dla żony teksty piosenek, m.in. do utworów wykonywanych podczas koncertów. "Powiedział: 'Kocham cię, więc to zrobię'. I napisał je w dwie noce" - wspominała.

