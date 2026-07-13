Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem. Fani wracają do ich historii

Michał Wiśniewski i Mandaryna przez lata byli jedną z najgłośniejszych par polskiego show-biznesu. On był liderem Ich Troje, jednego z najpopularniejszych zespołów początku lat 2000., ona występowała u jego boku i szybko stała się rozpoznawalną postacią w mediach.

Ich związek przed laty budził ogromne zainteresowanie. Para pojawiała się na okładkach, w programach telewizyjnych i na scenie. Później ich drogi się rozeszły, ale po latach znów zaczęli pojawiać się razem publicznie.

W ostatnim czasie media informowały o ich wspólnych występach, m.in. podczas Sylwestra z Dwójką i na Pol'and'Rock Festivalu. Teraz Michał Wiśniewski sam potwierdził, że znów jest z Mandaryną.

Jaka jest różnica wieku między Mandaryną a Michałem Wiśniewskim?

Wraz z informacją o powrocie pary pojawiły się pytania o różnicę wieku. Nie jest ona duża. Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, urodziła się 12 marca 1978 roku. Michał Wiśniewski przyszedł na świat 9 września 1972 roku.

Rocznikowo dzieli ich sześć lat, a dokładniej nieco ponad pięć i pół roku. W 2026 roku Mandaryna ma 48 lat, a Michał Wiśniewski 53 lata. We wrześniu lider Ich Troje skończy 54 lata.

Dla wielu fanów ta różnica może być zaskoczeniem, bo przez lata para funkcjonowała w mediach jako bardzo charakterystyczny duet, w którym wiek nigdy nie był najważniejszym tematem. Bardziej liczyły się emocje, muzyka i historia, którą przez lata obserwowała niemal cała Polska.

Michał Wiśniewski, Marta "Mandaryna" Wiśniewska Paweł Wrzecion AKPA

Wiśniewski potwierdził relację z Mandaryną

Michał Wiśniewski odniósł się do sprawy w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Przyznał, że on i Mandaryna zaczęli się spotykać pod koniec czerwca.

"Być może te pięć lat razem i dwadzieścia jeden lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej" - mówił artysta.

Te słowa szybko obiegły media. Fani zaczęli komentować, że historia Wiśniewskiego i Mandaryny zatoczyła koło. Dla części widzów to sentymentalny powrót do czasów, kiedy Ich Troje było na szczycie popularności, a para należała do najczęściej komentowanych związków w kraju.



