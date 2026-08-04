Huczne wesele Rafała Brzozowskiego. Tabloid podał astronomiczne koszty

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Trzy dni trwało huczne wesele Rafała Brzozowskiego i jego żony Heleny. "Super Express" podsumował, ile parę młodych mogła kosztować ta uroczystość.

Rafał Brzozowski w ciemnej marynarce siedzi na żółtej sofie, gestykuluje podczas rozmowy, w tle jasne dekoracje.
Ślub Rafała Brzozowskiego to jedno z najmocniej komentowanych wydarzeń ostatnich dniAKPAAKPA

Przypomnijmy, że 1 sierpnia Rafał Brzozowski i Helena powiedzieli sobie "tak". Ślub odbył się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim, a trzydniowe wesele zorganizowano w oddalonym o ponad 20 km Hotelu Warszawianka w Jachrance.

"Super Express" spróbował policzyć koszty uroczystości, na której bawiło się ok. 400 gości, w tym liczni znajomi wokalisty z show-biznesu. Na liście obecnych znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Sylwia Grzeszczak, Tomasz Kammel, Krzysztof Gojdź, Tomasz Iwan, Izabela Krzan, Małgorzata Tomaszewska, bracia Rafał i Marcin Mroczkowie oraz Norbi, który zaśpiewał podczas poprawin.

Sam koszt weselnego menu dla tylu gości mógł wynieść ok. 160 tys. zł.

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Tabloid wymienia również opłaty za dodatkowe atrakcje, m.in. oprawę muzyczną, rejsy motorówkami po Zalewie Zegrzyńskim czy samolot ciągnący baner z imionami nowożeńców.

"Super Express" podsumował, że całość mogła kosztować parę młodą nawet ok. pół miliona zł.

W tym roku standardowa kwota do koperty od pary wynosi od 1000 do 1500 zł. Raporty ślubne dodają, że te sumy rosną w zależności od stopnia bliskości.

Sama nazywa się "dzieckiem Woodstocku". Dla Eweliny Flinty to już siódmy występ na festiwalu dowodzonym przez Jurka Owsiaka. Z wokalistką rozmawialiśmy krótko przed jej występem na Małej Scenie podczas 32. edycji Pol'and'Rock Festivalu.Michał BorońINTERIA.PL
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