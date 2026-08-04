Huczne wesele Rafała Brzozowskiego. Tabloid podał astronomiczne koszty

Przypomnijmy, że 1 sierpnia Rafał Brzozowski i Helena powiedzieli sobie "tak". Ślub odbył się w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Dworze Mazowieckim, a trzydniowe wesele zorganizowano w oddalonym o ponad 20 km Hotelu Warszawianka w Jachrance.

"Super Express" spróbował policzyć koszty uroczystości, na której bawiło się ok. 400 gości, w tym liczni znajomi wokalisty z show-biznesu. Na liście obecnych znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Sylwia Grzeszczak, Tomasz Kammel, Krzysztof Gojdź, Tomasz Iwan, Izabela Krzan, Małgorzata Tomaszewska, bracia Rafał i Marcin Mroczkowie oraz Norbi, który zaśpiewał podczas poprawin.

Sam koszt weselnego menu dla tylu gości mógł wynieść ok. 160 tys. zł.

Tabloid wymienia również opłaty za dodatkowe atrakcje, m.in. oprawę muzyczną, rejsy motorówkami po Zalewie Zegrzyńskim czy samolot ciągnący baner z imionami nowożeńców.

"Super Express" podsumował, że całość mogła kosztować parę młodą nawet ok. pół miliona zł.

W tym roku standardowa kwota do koperty od pary wynosi od 1000 do 1500 zł. Raporty ślubne dodają, że te sumy rosną w zależności od stopnia bliskości.