Honorata Skarbek ma poważne problemy zdrowotne. "Pomódlcie się za mnie"

Ostatnie wiadomości od Honoraty Skarbek mocno zaniepokoiły jej fanów. W poniedziałkowe popołudnie wokalistka za pośrednictwem mediów społecznościowych szukała pomocy od specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Kilka godzin później opublikowała zdjęcie z wenflonem i opatrunkiem na twarzy. W relacji na Instagramie (w tym serwisie obserwuje ją ponad 360 tys. osób) przekazała, że spędziła osiem godzin na SOR-ze. Kolejny wpis pojawił się dopiero w czwartkowe popołudnie. Dowiadujemy się z niego, że 33-latka wciąż zmaga się ze zdrowotnymi problemami.

Honorata Skarbek apeluje o modlitwę

"Dziękuję za tysiące słów wsparcia (nie odpisuję nic nikomu na ten temat, wybaczcie), jednocześnie proszę media o zaprzestanie pisania bzdur i domysłów na temat stanu mojego zdrowia. Walczymy, trzymajcie kciuki, jestem w dobrych rękach fantastycznych lekarzy" - napisała Honorata Skarbek.

"To wszystko stało się tak nagle, że ciągle myślę, że to jakiś film, a nie moje życie. Marzę tylko o tym, żeby było po wszystkim, pomódlcie się za mnie" - dodała.

Kim jest Honorata Skarbek?

Wokalistka na polskiej scenie zadebiutowała w 2009 r., początkowo pod pseudonimem Honey. Wydała cztery duże płyty, ostatnia z nich to "Sunset" z 2018 r. Rok później pojawił się minialbum "Codependency", a w listopadzie 2024 r. wypuściła ostatni singel "Alarm".

Ma na koncie występy w programach "Taniec z gwiazdami" (jesień 2014 r.) i "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (jesień 2018 r.).

Od dłuższego czasu wokalistka zmaga się z nieuleczalną chorobą jelit, a także łysieniem androgenowym.

Wystąpił na ramówce Polsatu i zapowiada nowy utwór. "Mam nadzieję, że latem będzie jak najwięcej grania" INTERIA.PL INTERIA.PL