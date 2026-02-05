Honorata Skarbek ma poważne problemy zdrowotne. "Pomódlcie się za mnie"
W poniedziałek Honorata Skarbek ujawniła, że spędziła osiem godzin na SOR-ze. 33-letnia wokalistka teraz przekazała, że wciąż zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Co jej dolega?
Ostatnie wiadomości od Honoraty Skarbek mocno zaniepokoiły jej fanów. W poniedziałkowe popołudnie wokalistka za pośrednictwem mediów społecznościowych szukała pomocy od specjalisty w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.
Kilka godzin później opublikowała zdjęcie z wenflonem i opatrunkiem na twarzy. W relacji na Instagramie (w tym serwisie obserwuje ją ponad 360 tys. osób) przekazała, że spędziła osiem godzin na SOR-ze. Kolejny wpis pojawił się dopiero w czwartkowe popołudnie. Dowiadujemy się z niego, że 33-latka wciąż zmaga się ze zdrowotnymi problemami.
Honorata Skarbek apeluje o modlitwę
"Dziękuję za tysiące słów wsparcia (nie odpisuję nic nikomu na ten temat, wybaczcie), jednocześnie proszę media o zaprzestanie pisania bzdur i domysłów na temat stanu mojego zdrowia. Walczymy, trzymajcie kciuki, jestem w dobrych rękach fantastycznych lekarzy" - napisała Honorata Skarbek.
"To wszystko stało się tak nagle, że ciągle myślę, że to jakiś film, a nie moje życie. Marzę tylko o tym, żeby było po wszystkim, pomódlcie się za mnie" - dodała.
Kim jest Honorata Skarbek?
Wokalistka na polskiej scenie zadebiutowała w 2009 r., początkowo pod pseudonimem Honey. Wydała cztery duże płyty, ostatnia z nich to "Sunset" z 2018 r. Rok później pojawił się minialbum "Codependency", a w listopadzie 2024 r. wypuściła ostatni singel "Alarm".
Ma na koncie występy w programach "Taniec z gwiazdami" (jesień 2014 r.) i "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie (jesień 2018 r.).
Od dłuższego czasu wokalistka zmaga się z nieuleczalną chorobą jelit, a także łysieniem androgenowym.