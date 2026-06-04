W latach 90. Stanisław Soyka miał już ugruntowaną pozycję na polskiej scenie muzycznej, a jego charakterystyczny głos i umiejętność przekazywania emocji sprawiały, że każda kolejna płyta przyciągała uwagę publiczności.

W 1991 roku ukazał się album "Acoustic", wydany przez wytwórnię Zic Zac. Kameralne aranżacje i skupienie na słowie sprawiły, że krążek do dziś uznawany jest za jeden z najważniejszych w dorobku artysty. To właśnie na nim znalazła się kompozycja "Tak jak w kinie", do której tekst napisała Magda Umer.

Od pierwszych słów utwór budował atmosferę intymnego wyznania. Bohater piosenki opowiada o człowieku, który ma rodzinę, dom i uporządkowane życie, a mimo to doświadcza uczucia wywracającego jego świat do góry nogami.

"Mam cichy dom, mam dobry dom, mam życie tak jak w kinie. I żonę mam, i dzieci mam, ale bez pani ginę" - śpiewał Soyka, a słuchacze odnajdywali w tych słowach własne przeżycia, tęsknoty i rozterki.

To właśnie autentyczność sprawiła, że utwór przetrwał próbę czasu. Dla jednych był historią o niespełnionej miłości, dla innych opowieścią o wyborach, które potrafią zmienić całe życie.

Miłość, która wywołała życiową rewolucję

Dziś wielu fanów patrzy na "Tak jak w kinie" przez pryzmat wydarzeń, które rozegrały się w życiu artysty niedługo po premierze piosenki.

W tym samym 1991 roku Stanisław Soyka poznał krakowską aktorkę Grażynę Trelę. Spotkanie okazało się początkiem jednej z najgłośniejszych historii uczuciowych polskiego środowiska artystycznego lat 90.

Do tego momentu wydawało się, że życie prywatne muzyka jest stabilne i poukładane. Od lat był związany z pierwszą żoną Iwoną, którą poznał jeszcze podczas studiów na Akademii Muzycznej. Kobieta wspierała go w budowaniu kariery, a sam Soyka niejednokrotnie podkreślał publicznie, jak wiele jej zawdzięcza. Para doczekała się dzieci, a rodzina uchodziła za szczęśliwą. Pojawienie się Grażyny Treli zmieniło jednak wszystko.

Ich relacja szybko nabrała intensywnego charakteru. Uczucie było tak silne, że artysta zdecydował się zakończyć dotychczasowe życie rodzinne. Związek z aktorką trwał około sześciu lat i przez długi czas budził ogromne zainteresowanie mediów. Po latach Soyka wracał do tamtych wydarzeń z dużym dystansem i szczerością.

"Oddałem serce pani z Krakowa. Ta miłość spowodowała niewyobrażalne turbulencje w moim życiu. Narozrabiałem, choć nie było warto" - mówił w jednym z wywiadów. Przyznawał również, że nie potrafił wówczas skorzystać z rad rodziny i przyjaciół. Emocje okazały się silniejsze od rozsądku.

Czy "Tak jak w kinie" było zapowiedzią przyszłości?

Choć utwór nie miał charakteru autobiograficznego, wielu słuchaczy po latach zaczęło dostrzegać zaskakującą zbieżność między jego treścią a późniejszymi losami artysty.

Historia mężczyzny rozdartego między stabilnym życiem a uczuciem, które pojawia się niespodziewanie i burzy dotychczasowy porządek, zaczęła przypominać wydarzenia, które rozegrały się w życiu Soyki już po nagraniu piosenki.

Sam artysta nigdy nie twierdził, że utwór był zapisem jego osobistych doświadczeń. Trudno jednak nie zauważyć, że emocje zawarte w tekście zyskały po latach zupełnie nowy wymiar.

Trudna lekcja na całe życie

Rozstanie z Grażyną Trelą skłoniło Soykę do wielu refleksji. W późniejszych rozmowach podkreślał, że doświadczenie to nauczyło go więcej niż niejeden życiowy sukces.

"Są relacje groźne dla naszej osobowości i autonomii" - mówił po latach.

Artysta tłumaczył, że nauczył się wtedy, jak ważne są wzajemny szacunek i niezależność. Nie ukrywał również, że niektóre decyzje podjęte pod wpływem emocji ocenia dziś inaczej niż w momencie, gdy ich dokonywał. Jednocześnie podkreślał, że każde doświadczenie pozostawia ślad i pomaga lepiej zrozumieć samego siebie.

Opole przypieczętowało sukces

Niezależnie od późniejszych interpretacji jedno pozostaje bezdyskusyjne. "Tak jak w kinie" stało się jednym z największych przebojów w całej karierze Soyki.

Ogromną rolę odegrał występ artysty podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1992 roku. To właśnie wtedy utwór dotarł do milionów widzów i na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Od tamtej pory piosenka regularnie pojawiała się podczas koncertów Soyki, a kolejne pokolenia odkrywały ją na nowo.

Przez ponad trzy dekady "Tak jak w kinie" doczekało się wielu nowych interpretacji. Utwór wykonywali między innymi Dorota Miśkiewicz i Leszek Możdżer, którzy nadali mu jazzowy charakter. Do kompozycji wracała również Klementyna Umer, córka Magdy Umer.

To najlepszy dowód na ponadczasowość tego utworu. Piosenka nie starzeje się, ponieważ opowiada o emocjach, które pozostają niezmienne bez względu na epokę.

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