3 października odbył się jeden z madryckich koncertów Shakiry, w ramach trasy "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Choć gwiazda zagrała już wcześniej kilkukrotnie na specjalnie wybudowanym dla niej stadionie w stolicy Hiszpanii, to właśnie sobotni wieczór postanowiła uwiecznić. Wokół sceny rozstawiono kamery, dzięki którym fani z całego świata mieli możliwość obejrzenia transmisji na żywo w serwisie Amazon Music. Nagranie dostępne było w sieci jedynie przez 24 godziny.

Przedstawiciele platformy streamingowej dzień po historycznym wydarzeniu ogłosili, że Shakira pobiła rekord. Koncert okazał się najchętniej oglądanym występem kobiecej artystki transmitowanym na żywo przez Amazona w dziejach!

Shakira pobiła rekord swoją transmisją z koncertu! Na scenę zaprosiła Duę Lipę

W sobotni wieczór kolumbijska gwiazda zaprezentowała standardową setlistę, doskonale znaną z poprzednich wydarzeń. Znalazły się na niej zarówno starsze utwory, takie jak "Pies descalzos, sueños blancos", nowsze kompozycje "GIRL LIKE ME" czy "Soltera" oraz obowiązkowe, ponadczasowe przeboje "Waka Waka", "Suerte (Whenever, Wherever)" czy "Can't Remember To Forget You". Show nie obeszło się jednak bez niespodzianek. Na scenie razem z 49-latką zaśpiewała Dua Lipa. Światowej sławy wokalistka, znana m.in. z hitów "Don't Start Now" oraz "Houdini", dołączyła do koleżanki z branży, aby wykonać akustyczną kompozycję "Antología" z albumu "Pies Descalzos" wydanego w 1997 r.

Shakira była wyraźnie podekscytowana duetem i podsumowała go jako "moment, którego brakowało na trasie". "To dla mnie zaszczyt i przywilej śpiewać piosenkę, która tak wiele dla mnie znaczy, z tą kobietą, która jest tak podziwiana i kochana na całym świecie" - mówiła piosenkarka.

Dua Lipa przywitała publiczność kilkoma słowami w języku hiszpańskim, gdyż od kilku lat uczy się właśnie tego języka. Później na jej Instagramie pojawiły się podziękowania - zarówno dla Shakiry, jak i widzów z Madrytu - również napisane w obcym dla niej języku. "Poczułam, że ty, ja i publiczność stanowiliśmy jedność. Jestem bardzo wdzięczna, że mogę zabrać do domu tak piękne wspomnienie!!!" - czytamy we wpisie brytyjskiej gwiazdy.

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Shakira rozpoczęła swoją rezydenturę koncertową w Madrycie 18 września, a finał zaplanowany jest na 11 października. Kilkanaście dat to jedyne europejskie występy piosenkarki w ramach "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Specjalnie dla niej wybudowano stadion, umiejscowiony w parku Macondo, w kompleksie Iberdrola Music w dzielnicy Villaverde w Madrycie. Przestrzeń mieści nawet do 50 tys. widzów każdego wieczoru.

Oprócz koncertu kolumbijskiej wokalistki w parku Macondo odbywa się wyjątkowy festiwal "Es Latina". Impreza obejmuje aktywności związane z muzyką, tańcem, modą, sztuką, a nawet spotkania z autorami książek i rozmowy o literaturze. Na miejscu nie brakuje punktów gastronomicznych z tradycyjnymi przysmakami Latynosów, muzeum poświęconego samej Shakirze czy disneyowskiej przestrzeni związanej z filmem "Zwierzogród", w którym to 49-latka dubbingowała jedną z postaci, i do którego stworzyła utwór "Zoo".