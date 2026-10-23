Anna Jantar była jedną z najważniejszych wokalistek polskiej sceny. Rozpoczęła muzyczną karierę pod koniec lat 60., śpiewając w zespole Waganci. Wówczas poznała swojego męża, Jarosława Kukulskiego, który zawodowo był kompozytorem. Parę połączyło uczucie, a niedługo później także wspólna praca nad utworami. W 1972 r. Jantar rozpoczęła solową karierę, a rok później nadszedł moment przełomowy - jej występ na festiwalu w Opolu, doceniony przez widzów oraz krytyków. W kolejnych latach piosenkarka wylansowała przeboje, takie jak "Najtrudniejszy pierwszy krok", "Tyle słońca w całym mieście" czy "Radość najpiękniejszych lat" - do których muzykę komponował jej mąż.

Kariera i życie artystki dobiegły końca w tragicznych okolicznościach. 14 marca 1980 r. Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie. Wracała wówczas z koncertów w Stanach Zjednoczonych. Teraz jej historia pierwszy raz przeniesiona zostanie na ekran.

Powstaje film inspirowany historią Anny Jantar. Znamy szczegóły produkcji

Właśnie ruszyły prace nad filmem "Jantar", który pokaże historię życia i kariery legendy muzyki lat 70. Reżyserem produkcji został Daniel Jaroszek, znany m.in. z "Drużyny A(A)" czy docenionego obrazu "Johnny", opowiadającego o księdzu Janie Kaczkowskim, z Dawidem Ogrodnikiem w roli głównej. Jaroszek został nie tylko reżyserem, lecz jest także odpowiedzialny za scenariusz filmu o Annie Jantar. Nad tekstem pracował razem z Tatianą Zwrzykraj-Kutz, znaną z "Co wyszeptał nam deszcz".

Producentem filmu "Jantar" został Robert Kijak - pełniący funkcję prezesa w firmie NEXT FILM. Wcześniej odpowiadał za powstanie takich dzieł, jak "Bogowie", "Sztuka kochania" czy "Nasza rewolucja".

Producent ogłosił casting na odtwórczynię głównej roli

Wraz ze szczegółami filmu do sieci trafiły informacje o ogólnokrajowym castingu, do którego zgłaszać się mogą kandydatki pragnące wcielić się w główną bohaterkę. Producent jeszcze nie ogłosił, kogo najchętniej zobaczyłby w roli Anny Jantar.

Prace nad produkcją "Jantar" prowadzone są w porozumieniu z córką kultowej wokalistki, Natalią Kukulską.