Był rok 1977. Helena Vondráčková, oglądając występ Seweryna Krajewskiego w Sopocie, nie mogła powstrzymać swojego zachwytu i zauroczenia artystą wykonującym piosenkę "Nie spoczniemy". Mało kto jednak wiedział, że wokalistka się zakochała. Szczegóły tej wyjątkowej relacji dopiero lata później upubliczniła Maryla Rodowicz.

"Poprosiła, bym ją z nim poznała, bo utonęła w jego oczach" - tłumaczyła w rozmowie z "Faktem".

Helena Vondráčková zakochała się w Sewerynie Krajewskim

Czeska wokalistka Helena Vondráčková regularnie odwiedza Polskę. Sama wielokrotnie przyznawała, że bardzo lubi tu przyjeżdżać. Ma tutaj zresztą sporo fanów, którzy uwielbiają przeboje takie jak "Malovaný džbánku", "Dlouhá noc" czu "Přejdi Jordán".

Seweryn Krajewski w latach 70. zachwycał swoim talentem tłumy kobiet. Jego ogromna popularność oraz twórczość z Czerwonymi Gitarami, że wzbudzał on niemałe zainteresowanie. Nie inaczej było w przypadku Vondráčkovej.

Piosenkarka przed koncertem w 1977 roku znała już twórczość Krajewskiego. Od samego początku zachwycała się jego głosem i oczami. Spotkanie na żywo tylko utwierdziło ją w przekonaniu, że jest on wyjątkowy. Artystka bardzo chciała lepiej poznać lidera Czerwonych Gitar i nawiązać z nim głębszą relację. Pomóc jej w tym miała Maryla Rodowicz.

Noc przed ostatnim koncertem w Sopocie piosenkarki spędziły razem na plaży.

"Piłyśmy wino, oglądałyśmy wschód słońca i obgadywałyśmy facetów. Helenie strasznie się wtedy podobał Seweryn Krajewski" - mówiła Maryla Rodowicz w wywiadzie dla "Na Żywo". Później Vondráčkova również przyznała się do tego w rozmowie z "Faktem": "Tak, kochałam się w Sewerynie. Marzyłam o nim. Chciałam, żeby Marylka wszystko mi o nim opowiedziała".

Podczas bankietu w Grand Hotelu po sopockim festiwalu, Maryla Rodowicz zapoznała przyjaciółkę z artystą. Helena Vondráčkova dała Krajewskiemu jasno do zrozumienia, że jest nim zainteresowana, otwarcie mówiąc o swoich uczuciach. Ten jednak nie podzielił jej entuzjazmu i przedstawił swoją żonę Elżbietę oraz opowiadał o swoim dwuletnim synu, Sebastianie.

Maryla Rodowicz po dziś dzień żartobliwie wspomina tamte chwile. W jednym z odcinków "Uwaga. Kulisy sławy" mówiła: "Seweryn, który jest bardzo nieśmiałym facetem, nie wykorzystał szansy, że taka laska się w nim zakochała".

Choć nie udało im się nigdy stworzyć związku, artyści wciąż utrzymują dobre relacje. Helena Vondráčkova prosiła nawet o pozwolenie, by wykonywać na żywo jego utwory. Wokalista zgodził się bez zawahania.

"Wtedy w Sopocie były emocje, miłość i tańce do rana. Na żadnym innym festiwalu nie poznałam tylu cudownych ludzi, z którymi do dziś utrzymuję kontakt. Nigdy nie zapomnę, jak do bladego świtu siedziałyśmy z Marylką na plaży... Nigdy nie zapomnę fiołkowych oczu Seweryna..." -przyznała.

