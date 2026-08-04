Helena Englert ruszyła z rekrutacją. Podała listę wymagań

Helena Englert od kilku lat regularnie pojawia się w filmach, serialach i na teatralnych scenach, ale ostatnio coraz więcej miejsca poświęca muzyce. Córka Jana Englerta i Beaty Ścibakówny występuje jako HELA, nagrywa autorskie utwory, a w ostatnich miesiącach można ją było zobaczyć między innymi na Open'er Festivalu oraz trasie Męskiego Grania.

Do tego dochodzą przygotowania do jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami". Polsat oficjalnie potwierdził jej udział w programie, co oznacza treningi, nagrania i jeszcze większe zainteresowanie jej aktywnością w sieci. Englert doszła więc do wniosku, że potrzebuje osoby, która przejmie część obowiązków związanych z mediami społecznościowymi.

Helena Englert podała wymagania. Kogo szuka?

Ogłoszenie pojawiło się na instagramowym profilu Heleny Englert. Aktorka szuka osoby, która zna aktualne trendy, potrafi montować materiały wideo i ma poczucie humoru. Ważna jest również dyspozycyjność od sierpnia do grudnia, a więc w okresie obejmującym przygotowania oraz udział w tanecznym show.

Zakres obowiązków ma być większy niż okazjonalna pomoc, ale nie obejmie całego etatu.

"To raczej nie będzie robota na pełny etat, ale na pół już na pewno!" - przekazała Englert.

Zainteresowani mają kontaktować się z nią w wiadomościach prywatnych. W ogłoszeniu zabrakło natomiast informacji o stawce, rodzaju umowy oraz dokładnym wymiarze pracy. Te kwestie prawdopodobnie zostaną omówione bezpośrednio z wybranymi kandydatami.

Muzyczne występy Heleny Englert wywołują dyskusje

Pomoc w prowadzeniu profili może się Englert przydać również dlatego, że jej działalność muzyczna wzbudza spore zainteresowanie, a reakcje słuchaczy pozostają podzielone. Szeroko komentowany był już jej koncert na Open'erze, po którym część internautów zarzucała organizatorom zbyt szybkie zaproszenie początkującej wokalistki na jeden z największych festiwali w Polsce. Inni bronili jej występu i zwracali uwagę na spójny pomysł oraz sceniczną swobodę artystki.

Podobne dyskusje pojawiły się po występie na Męskim Graniu. Obok wpisów "Brawo Helena" czy "Świetna jest Hela. Kibicuję jej" można było znaleźć znacznie ostrzejsze oceny dotyczące repertuaru i wykonania.

Jesienią obecność Englert w mediach jeszcze się zwiększy. Osoba, która odpowie na jej ogłoszenie, będzie więc miała sporo materiału do publikowania - od prób i koncertów po kulisy "Tańca z Gwiazdami".