Helena Englert przerywa milczenie po fali krytyki. "Naprawdę nie trzeba mnie bronić"

Choć Helena Englert od lat rozwija karierę aktorską, w ostatnich miesiącach coraz mocniej stawia na muzykę. Pod pseudonimem HELA opublikowała pierwsze autorskie utwory i zapowiedziała kolejne wydawnictwa. Dużym zaskoczeniem dla części obserwatorów okazała się informacja, że już w tym roku pojawi się na Open'er Festivalu.

Decyzja organizatorów wywołała natychmiastową reakcję internautów. Krytycy zwracali uwagę, że artystka ma na swoim koncie zaledwie kilka opublikowanych piosenek, podczas gdy wielu niezależnych wykonawców przez lata bezskutecznie walczy o miejsce na jednej z największych scen festiwalowych w kraju.

W mediach społecznościowych szybko pojawiły się komentarze sugerujące, że za obecnością HELI w line-upie mogą stać rodzinne koneksje. Sama zainteresowana odpowiadała, że jej muzyczny dorobek jest znacznie większy niż dotychczas opublikowane trzy utwory. Jak tłumaczyła, przygotowała już materiał na album, a część nowych piosenek zamierza zaprezentować właśnie podczas festiwalu.

Jedni krytykują, inni stają w obronie

Do sprawy odnieśli się również przedstawiciele branży muzycznej. Dziennikarz i twórca podcastu "Po Prostu Muzyka" Przemysław Stefaniak ocenił, że przypadek Heleny Englert pokazuje problem funkcjonujący od lat w polskim show-biznesie.

"Znacie ten jeden prosty trik, jak zostać gwiazdą w Polsce? Wystarczy, że będziecie mieli znanego starego" - mówił w opublikowanej relacji.

Nie zabrakło jednak głosów przeciwnych. Komentator rynku muzycznego Tomasz Ochota zwracał uwagę, że Open'er od lat daje szansę artystom będącym na początku kariery, a sama dyskusja mogłaby w ogóle się nie pojawić, gdyby początkująca wokalistka nie nosiła nazwiska Englert.

HELA odpowiada na krytykę

W obliczu kolejnej internetowej burzy Helena Englert została zapytana o burzę wokół niej podczas rozmowy z Polskim Radiem RDC. Artystka przyznała, że negatywne komentarze są nieodłączną częścią zawodu, który wykonuje.

"Mam to szczęście, że mam fantastyczną siatkę wsparcia. Wydaje mi się, że hejt jest bardzo niską ceną, którą płacę za pracę, którą wykonuję. Wykonując ją, narażam się na ocenę i na opinię, i muszę się z tym liczyć. Wiem, że nie każdy mnie polubi" - powiedziała.

Jak podkreśliła, z czasem nauczyła się oddzielać krytykę od własnego życia.

"To jest tak samo, jak z byciem obgadywanym. Czy to jest miłe? Nie. Czy da się tego uniknąć? Nie. Można po prostu wybrać, czy się tym przejmujemy, czy się tym nie przejmujemy" - dodała.

"Naprawdę nie trzeba mnie bronić"

Najbardziej zaskakujące okazało się jednak jej wyznanie dotyczące osób, które stają po jej stronie podczas internetowych sporów. Helena Englert przyznała, że bardziej niż krytyczne komentarze martwią ją sytuacje, gdy inni czują się zobowiązani do jej obrony.

"Najbardziej jest mi przykro, kiedy ludzie mnie próbują bronić, bo myślę sobie: mam narzędzia do tego, żeby sobie z tym poradzić i liczę na to, że wy też je macie, ale nie wiem tego. Apeluję do wszystkich. Bardzo dziękuję za wsparcie, ale naprawdę nie trzeba mnie bronić" - podkreśliła.





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