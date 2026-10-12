Za nami szósty odcinek nowej edycji "Tańca z Gwiazdami". W poprzednim pary przygotowały specjalne, poruszające choreografie, zapraszając do programu gości specjalnych ze swojej rodziny. Produkcja show zdecydowała, że należy im się taryfa ulgowa i nikt nie odpadł. W tę niedzielę było już nieco trudniej - gwiazdy zmierzyły się z tańcami latynoskimi, a z wyścigiem o Kryształową Kulę pożegnała się ta, która zdobyła najmniej punktów od jury i głosów widzów.

"Latino Night" okazało się pechowe dla Joanny Jędrzejczyk i Kamila Kuroczko. "Ja czuję wdzięczność za każą chwilę, za Kamila, za te piękne i trudne momenty. Wszystkie złe zabieram ze sobą. Czuję olbrzymią wdzięczność. Przeżyłam przygodę życia i lecimy dalej" - mówiła po pożegnaniu z programem sportsmenka, w rozmowie z Pomponikiem. W latynoskim tańcu świetnie odnaleźli się z kolei Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka, którzy rozbili bank, zyskując najwięcej punktów i plasując się na pierwszym miejscu tabeli.

Helena Englert kolejny raz zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami"! Przed programem bała się o sympatię widzów

Tego wieczoru jedną z najjaśniej błyszczących gwiazd na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" była także Helena Englert, która wraz z Romanem Osadichym rozgrzała studio Polsatu zmysłową i odważną salsą w rytm hitu "La Bomba". "Zawsze dajesz nam inną Helenę. Mamy 50 twarzy Heleny. Widać, jak ty się świetnie czujesz w swoim ciele. Wyglądasz przepięknie, tańczysz wybitnie, jesteś świetna. Kocham cię" - komentowała Julia Wieniawa tuż po zobaczeniu choreografii. Jurorzy przyznali piosenkarce w sumie 38 punktów, lecz jeszcze bardziej docenili ją widzowie Polsatu.

Jeszcze przed rozpoczęciem nagrań do programu "Taniec z Gwiazdami", w jednym z wywiadów, Hela opowiadała o swoich obawach. Wyjawiła wówczas, że - z powodu przypiętej jej przez internautów łatki "nepo baby" - nie spodziewa się zbyt dużego wsparcia od widzów. Była przekonana, że jej znane nazwisko i spekulacje, jakoby ojciec - słynny aktor, Jan Englert - miał załatwić jej udział w show, sprawią, że oglądający jej nie polubią. Ostatecznie każdy kolejny odcinek pokazuje młodej gwieździe, że się myliła, a talent i ciężka praca są w stanie obronić się same.

Widzowie Polsatu wróżą Helenie Englert finał. "Mam nadzieję, że wygrają program!"

W niedzielnym odcinku 26-latka zachwyciła swoją sambą na tyle, że zyskała od jurorów niemal najwyższą możliwą liczbę punktów. Jednocześnie jej taniec wywołał lawinę komentarzy w sieci. Komplementom nie było końca, a spora część osób pisała, że na miejscu jury, przyznałaby piosenkarce maksymalne 40 punktów. Internauci wróżą sukces Helenie i jednogłośnie stwierdzają, że prawdopodobnie to ona zgarnie w tym sezonie Kryształową Kulę.

"Przecież ten znakomity taniec ewidentnie zasługiwał na 40 punktów. Ta para tańczy mega zachwycająco i wybitnie", "Oni wygrają tę edycję, a niedowiarki niech robią screena", "Helena do finału!", "Parkiet zapłonął, brawo", "Widać, że jest tu mega fun z tańca!! A przecież o to chodzi, żeby się tym bawić", "Dziwi mnie to, że ludzie zamroczeni jej pochodzeniem, nie widzą prawdziwego talentu", "Dycha od Iwony. Więcej mówić o tym tańcu nie trzeba", "Świetne widowisko, mam nadzieję, że wygrają program!" - czytamy na Instagramie.