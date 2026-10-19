Helena Englert pokazała prywatne wnętrza. Lodówka zdradza najwięcej

Helena Englert ma ostatnio sporo zajęć. Występuje w "Tańcu z gwiazdami", rozwija karierę aktorską, a jako Hela nagrywa własne piosenki. Na Instagramie pokazuje jednak nie tylko pracę i kolejne występy. W tle jej publikacji co jakiś czas pojawia się warszawskie mieszkanie.

Nie była to dotąd pełna prezentacja wszystkich pomieszczeń. Z udostępnionych fragmentów można już jednak wywnioskować, że artystka zamiast nowoczesnego apartamentu wybrała mieszkanie w kamienicy.

Jak mieszka Helena Englert?

Wnętrza opierają się na jasnych ścianach, drewnianych deskach i zachowanej stolarce. Drzwi z przeszkleniami oraz klasyczna podłoga tworzą tło dla wyposażenia zbieranego najpewniej z różnych miejsc i okresów.

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jest ciemna, masywna komoda. Obok niej pojawiają się ceramiczne lampy, lustra, grafiki i rośliny. Englert nie trzyma się jednego konkretnego stylu. Rzeczy starsze zestawia z prostszymi, współczesnymi dodatkami, a całość wygląda swobodnie i bez przesadnej dbałości o katalogową spójność.

W mieszkaniu nie brakuje również miejsca na przedmioty związane z codziennością. Zamiast chować wszystkie drobiazgi przed kamerą, artystka pozostawia je na widoku. Dzięki temu kadry publikowane w sieci wyglądają naturalnie, a nie jak zdjęcia przygotowane specjalnie na potrzeby prezentacji wnętrza.

Mieszkanie Heleny Englert Instagram:@helena_englert/Wojciech Olkuśnik materiał zewnętrzny

Tak wygląda kuchnia Heleny Englert

Kuchnia utrzymana jest w jasnych kolorach. Białe płytki połączono z drewnianym blatem, a neutralna baza pasuje do starszych elementów widocznych w pozostałej części mieszkania.

Najwięcej o domownikach mówi lodówka. Jej powierzchnię pokrywają magnesy, fotografie i pamiątki, które Helena Englert zbierała z czasem. Na opublikowanych materiałach widać również fragment stołu oraz kilka prostych, funkcjonalnych mebli.

Aktorka nie pokazuje pełnego układu mieszkania, dlatego trudno ocenić jego metraż czy liczbę pomieszczeń. Widać jednak, że przy urządzaniu bardziej niż na obowiązujących trendach zależało jej na zachowaniu charakteru starej kamienicy.

Kuchnia Heleny Englert TikTok: @HELA/Wojciech Olkuśnik materiał zewnętrzny

Helena Englert występuje jako Hela

Choć szersza publiczność zna ją głównie z ról filmowych i serialowych, Englert od 2025 roku rozwija również własny projekt muzyczny. Pod pseudonimem Hela opublikowała między innymi utwory "Pani domu", "Milcz", "Wszystko na nic" oraz "Przy tobie".

Jesienią 2026 roku dołączyła do obsady 19. edycji "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie występuje razem z Romanem Osadchiyem. Wcześniej zagrała między innymi w "Pokusie", "#BringBackAlice" oraz "Hamlecie" wystawianym w Teatrze Narodowym.



