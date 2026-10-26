Helena Englert pokazała nowe oblicze. "Zbieram szczękę z podłogi"

W ósmym odcinku "Tańca z gwiazdami" Helena Englert i Roman Osadchiy wykonali rumbę do "Beneath Your Beautiful" Labrintha i Emeli Sandé. Aktorka zapowiadała przed wejściem na parkiet, że tym razem chciałaby odsłonić swoją delikatniejszą stronę.

"Chyba jestem wrażliwym kotkiem, tylko nie odsłaniam się z tą wrażliwością od razu" - przyznała w materiale poprzedzającym występ.

Englert zależało, aby choreografia opowiadała o kobiecości, delikatności oraz przyciąganiu i odpychaniu. Para zrezygnowała z widowiskowych sztuczek, stawiając przede wszystkim na emocje i taniec.

Helena Englert i Roman Osadchiy zdobyli 38 punktów

Rumba spodobała się jurorom. Julia Wieniawa i Tomasz Wygoda przyznali parze po dziesięć punktów, natomiast Iwona Pavlović i Rafał Maserak pokazali dziewiątki. Łącznie Englert i Osadchiy zdobyli 38 punktów.

"Bardzo mi się podobało. Zaczęliście od tańca, przeszliście do spotkania. To było gęste, pokazałaś wrażliwość" - ocenił Tomasz Wygoda.

Julia Wieniawa zwróciła uwagę na brak zbędnych ozdobników. "Nie było tu efekciarstwa. Czysty taniec" - podsumowała.

Iwona Pavlović chwaliła świadomość ciała Englert i jej technikę. Zasugerowała jedynie, aby aktorka popracowała nad większym rozluźnieniem głowy.

Ciemne włosy Heleny Englert przyciągnęły uwagę widzów

Jeszcze zanim para otrzymała oceny, widzowie zauważyli zmianę w wyglądzie aktorki. Englert, która w ostatnim czasie była kojarzona z platynowym blondem, wystąpiła w ciemnych, elegancko upiętych włosach. Tym samym wróciła do koloru zbliżonego do tego, który nosiła na początku kariery.

"Bardzo twarzowy kolor włosów", "Zupełnie inna kobieta" oraz "To zdecydowanie twój kolor" - pisali internauci. Jeden z komentujących uznał nawet, że sama fryzura zasługiwała na 40 punktów.

Najwięcej pochwał dotyczyło jednak rumby. "Zbieram szczękę z podłogi", "Nie chciałam, żeby ten taniec się kończył" i "Kompletna rumba - klasa, zmysłowość, energia, a przy tym doskonała technika" - czytamy pod nagraniem z występu.

Pojawiły się również głosy, że jurorzy ocenili parę zbyt nisko. Część widzów widzi w Englert jedną z głównych kandydatek do Kryształowej Kuli. "Ta kobieta to kameleon i w każdej kreacji jest wybitna" oraz "Powinna wygrać tę edycję" - przekonywali.

Helena Englert i Roman Osadchiy w najnowszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" Adam Jankowski East News

Kto odpadł z "Tańca z gwiazdami"?

W dogrywce ósmego odcinka znaleźli się Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska, Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta oraz Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz. Ostatecznie z programem pożegnali się Dominik Smaruj i Magdalena Tarnowska.

O Kryształową Kulę nadal walczą Helena Englert i Roman Osadchiy, Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz, Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś, Dominik Rupiński i Estelle François oraz Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta.