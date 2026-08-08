HELA ocenia swoje szanse na wygraną "Tańca z gwiazdami". "Myślę, że ludzie mnie nie lubią"

Letnie występy Englert, między innymi na Open'er Festivalu i Męskim Graniu, spotkały się z bardzo różnymi reakcjami. Jedni kibicowali jej muzycznym planom, inni krytykowali wokal, repertuar oraz szybkie pojawienie się na dużych festiwalowych scenach. Artystka najwyraźniej zdaje sobie sprawę, że także podczas telewizyjnego konkursu może dzielić publiczność.

Zapytana o szanse na zwycięstwo nie próbowała przekonywać, że przyjmuje zaproszenie wyłącznie po to, aby wygrać.

"Nie, myślę, że ludzie mnie nie lubią, szczerze mówiąc, i nie wygram. Ale mam nadzieję, że będę mogła potańczyć jak najdłużej i po prostu zamierzam się dobrze bawić" - powiedziała Plejadzie.

Englert dodała, że woli przyjąć mniej optymistyczny scenariusz, a później ewentualnie przekonać się, że źle oceniła nastawienie widzów. "Wolę się pozytywnie zaskoczyć niż niemiło rozczarować" - stwierdziła.

Pełne skupienie na "Tańcu z gwiazdami"

Przyjęcie propozycji udziału w "Tańcu z gwiazdami" oznacza kilka tygodni regularnych treningów oraz podporządkowanie kalendarza próbom i niedzielnym transmisjom. Helena Englert nie musiała jednak rezygnować z innych dużych projektów zaplanowanych na ten okres.

"Mega łatwo, totalnie nikt nie chce mnie zatrudniać i generalnie miałam wolną jesień. To nie był żart" - odpowiedziała, gdy zapytano ją o wygospodarowanie czasu na program.

Wypowiedź padła po wyjątkowo pracowitym lecie, podczas którego Englert koncertowała i promowała swoje muzyczne nagrania. Jesienią skupi się już na przygotowaniach do kolejnych odcinków tanecznego show Polsatu.

Największe obawy uczestniczki nie dotyczą jednak ocen jurorów ani wyników głosowania, lecz fizycznego zmęczenia. Aktorka przyznała, że ma skłonność do zbyt intensywnej pracy i będzie musiała pilnować, aby podczas treningów nie doprowadzić do urazu.

"Jedyne, czego się obawiam, to tego, że po prostu się nadwyrężę, bo mam do tego bardzo dobrą głowę, żeby się zajechać. Chcę o siebie dbać, żeby nic mi się nie stało" - wyjaśniła.

Nowa edycja "Tańca z gwiazdami" wystartuje 6 września. Englert znalazła się w gronie 12 uczestników, którzy jesienią pojawią się na parkiecie Polsatu.