We wrześniu Hayley Williams, znana zarówno z rockowego zespołu Paramore, jak i swojej działalności solowej, ruszyła w trasę koncertową "The Hayley Williams Show". Pierwsze koncerty odbywają się w Stanach Zjednoczonych, a następnie gwiazda planuje odwiedzić Amerykę Południową, Australię i Nową Zelandię, aby w czerwcu przyszłego roku zawitać do Europy. Finał tournee zaplanowany został na 3 lipca 2027 r. w Londynie.

W poniedziałek, 5 października, artystka zawitała do Los Angeles, gdzie zagrała w prestiżowej hali Hollywood Bowl. Wieczór okazał się wyjątkowy - Hayley postanowiła przygotować dla fanów niespodziankę i zaprosiła na scenę gościa specjalnego. Oczom widzów ukazał się Zedd - legendarny DJ, podbijający światowe sceny elektroniczne od ponad dekady. Wspólnie z piosenkarką wykonał przebój "Stay The Night", doskonale znany i lubiany przez publiczność.

Hayley Williams i Zedd wystąpili wspólnie pierwszy raz od 12 lat! Nagrania prędko obiegły sieć

Widzowie koncertu wręcz oszaleli, gdy usłyszeli, jak z głośników wybrzmiewają pierwsze dźwięki "Stay The Night". Był to bowiem pierwszy raz od 12 lat, jak Williams i Zedd wykonali razem przebój na żywo. Nagrania z show błyskawicznie obiegły sieć, pokazując zupełnie nową wersję słynnego hitu z 2012 r. Duet postawił na minimalistyczną aranżację, DJ zasiadł za fortepianem, a gospodyni koncertu dała prawdziwy pokaz swojego mocnego wokalu.

To nie pierwszy raz, jak 37-latka zaprosiła na swoją trasę koncertową gościa specjalnego. Podczas show w Nowym Jorku, 17 września, wystąpiła z Rico Nasty w piosence "Airplanes", która w 2010 r. dotarła do drugiego miejsca prestiżowej listy Billboard Hot 100.

"Stay The Night" trafiło na debiutancki album, który przyniósł rozgłos Zeddowi

"Stay The Night" to utwór wydany w 2012 r., który znalazł się na debiutanckiej płycie Zedda, zatytułowanej "Clarity". Album stał się przełomem w jego karierze - tytułowy kawałek podbijał amerykańską listę przebojów przez kilka tygodni, a następnie przyniósł DJ-owi pierwszą nagrodę Grammy.

Dziś Zedd uznawany jest za czołowego przedstawiciela EDM oraz elektro house'u na światowym rynku. Miał okazję współpracować z takimi gwiazdami jak Ariana Grande, Selena Gomez, Liam Payne, Alessia Cara czy Katy Perry. Grał na największych i najbardziej prestiżowych festiwalowych scenach - Coachelli, Loallapaloozy, Ultra Music Festivalu czy własnej serii "Zedd in the Park" w Los Angeles.