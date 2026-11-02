Wraz z końcem października do historii przeszła rekordowa seria koncertów Harry'ego Stylesa w Madison Square Garden. Brytyjski gwiazdor kilka tygodni temu zawitał do prestiżowej hali w ramach trasy "Together, Together", którą promuje najnowsze wydawnictwo "Kiss All The Time. Disco, Occasionally", aby wystąpić tam aż 30 razy. Na zakończenie tej części tournee muzyk zorganizował dwa specjalne wieczory pod hasłem "Harryween", podczas których nie tylko pożegnał się z kultową nowojorską halą, lecz także uczcił dzień Halloween przebierając się w oryginalne kostiumy wraz ze swoim zespołem.

30 października, w przeddzień wielkiego finału koncertowej rezydencji, Harry Styles wkroczył na scenę jako Elvis Presley. Na tę okazję wybrał kultowy biały strój Króla Rock And Rola z lat 70., z błyskotkami i peleryną. To jednak nie wszystko - pod koniec wieczoru artysta postanowił zmienić swój kostium, oddając hołd samemu sobie i drodze, jaką przebył na szczyt. Ubrał się bowiem identycznie, jak 16 lat temu, gdy przybył na przesłuchania do programu "X-Factor", w którym następnie jurorzy połączyli go z czwórką innych wokalistów w One Direction. Boysband dotarł w popularnym show aż do finału, dzięki czemu stał się światowym fenomenem, co następnie doprowadziło Stylesa do momentu, w którym jest obecnie. Podczas koncertu artysta dołożył do swojego setu cover piosenki "Isn't She Lovely" - tej samej, po którą sięgnął na castingach w 2010 r.

Zespół gwiazdora tego wieczoru również przebrał się za niego. Muzycy wystąpili jako różne ery 32-latka, odwzorowując jego ikoniczne looki, m.in. z festiwalu Coachella, gali rozdania Grammys czy trasy "Love on Tour". "Tematem przewodnim na scenie był dziś ulubiony król cekinów" - żartował piosenkarz.

Harry Styles zakończył rekordową rezydenturę koncertową w Nowym Jorku. Tak wyglądał ostatni z 30 występów

Finałowe show rezydentury Stylesa w Madison Square Garden odbyło się 31 października. Wokalista tego wieczoru postawił na hołd dla Nowego Jorku. Jako pierwsi na scenę wkroczyli członkowie jego zespołu, którzy zaprezentowali kostiumy Statuy Wolności, Andy'ego Warhola czy Anny Wintour. Dopiero po chwili oczom fanów ukazał się główny gwiazdor, który wybrał strój szczura. Na scenę zabrał ze sobą wielki pluszowy kawałek pizzy, nawiązując tym samym do mema królującego w sieci w 2015 r. Przedstawiał on zdjęcie wielkiego zwierzęcia ciągnącego za sobą kawałek jedzenia po schodach prowadzących do stacji nowojorskiego metra. Tego dnia uczestnicy show usłyszeli dodatkowo cover utworu "Psycho Killer" z repertuaru Talking Heads.

Kulminacyjnym momentem wieczoru była chwila, gdy na scenę wkroczył słynny koszykarz Jalen Brunson - kapitan mistrzowskiej drużyny New York Knicks. To on zaprezentował publiczności baner upamiętniający rekordową, 30-koncertową rezydenturę Stylesa, który zawisł następnie pod sufitem Madison Square Garden. "Chciałem pojawić się i pogratulować ci 30. wieczoru" - powiedział sportowiec. "Kilka tygodni temu Harry był tak miły, że dołączył do mnie i mojej drużyny podczas naszego wieczoru z zawieszaniem baneru. Pomyślałem, że ja, w imieniu MSG i Knicks, zrobię to samo" - dodał po chwili.

Harry Styles wzruszył się na scenie. W swojej przemowie zwrócił się do fanów: "Byliście wspaniali każdego wieczoru"

Gdy koncert dobiegał końca Harry Styles nie mógł opanować wzruszenia. Z jego oczu popłynęły łzy, gdy zdał sobie sprawę z kolejnego rekordu, jaki udało mu się ustanowić. Pomimo ogromnej ekscytacji i radości z osiągnięcia nie zapomniał, że jest to przede wszystkim zasługa słuchaczy. Wygłosił poruszającą przemowę, w której wyraził wdzięczność wobec wszystkich obecnych.

"Byliście tego wieczoru wspaniali, a właściwie byliście wspaniali każdego wieczoru. Dziękuję za to, że przyszliście, że się tak pięknie ubraliście, że sprawiliście, że czuliśmy się kochani i że byliście dla nas tak wspaniali. Bardzo wam dziękuję. Zmieniacie moje życie raz po razie i mógłbym wspominać każdą chwilę tutaj. Tak bardzo to uwielbiam... Dziękuję, że ze mną tańczyliście. Kiedy pisałem ten album, chciałem, żeby odczuwało się go dokładnie w ten sposób" - podsumował Brytyjczyk.

Harry Styles w 2027 r. kontynuował będzie trasę "Together, Together"

Harry Styles będzie kontynuował swoją trasę koncertową "Together, Together". Kolejnym przystankiem jest Australia, gdzie gwiazdor zagra po raz ostatni w tym roku. W 2027 r. powróci jednak z widowiskowymi show i już 2 kwietnia zaprezentuje się na stadionie State Farm w Phoenix. Później odwiedzi jeszcze sześć miast Ameryki Północnej, a następnie uda się do Europy. Tam koncerty będą miały miejsce w Berlinie, Paryżu, Madrycie, Rzymie, Dublinie i Londynie.

Harry Styles wcześniej zapisał się w Księdze Rekordów Guinessa dzięki występom w Londynie

W lipcu tego roku 32-letni piosenkarz zapisał się na kartach historii muzyki pop innym osiągnięciem. W ramach trasy "Together, Together" zawitał wtedy do Londynu, gdzie dał najdłuższą rezydenturę koncertową jednego artysty w dziejach legendarnego stadionu Wembley. Ustanowił tym samym rekord Guinessa.

Rezydentura Stylesa w stolicy Wielkiej Brytanii trwała od 12 czerwca do 4 lipca i obejmowała 12 występów. Muzyk pobił nią wcześniejsze rekordy Coldplay (10 koncertów w 2025 r.) i Taylor Swift (osiem show w 2024 r.).