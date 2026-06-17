Harry Styles zagrał tylko jeden taki koncert z orkiestrą! "To dość onieśmielające dla kogoś, kto nie umie czytać nut"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Harry Styles jest obecnie w trakcie swojej rezydencji koncertowej na stadionie Wembley w Londynie, promującej album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". W międzyczasie został kuratorem 31. edycji najstarszego na świecie festiwalu muzycznego - Meltdown. 16 czerwca zagrał wyjątkowy i jedyny taki koncert w ramach imprezy, łącząc siły z orkiestrą Julesa Buckleya. Zaskoczył fanów intymną atmosferą i smyczkowymi aranżacjami znanych przebojów. "Czuję się jednocześnie obecny i niewiarygodnie nieobecny" - mówił ze sceny w trakcie występu.

Harry Styles podczas przemówienia w ciemnym swetrze i prążkowanej koszuli przy mikrofonach.
Harry Styles jest kuratorem tegorocznego Meltdown Festivalu 2026Vianney Le Caer/Dave BenettGetty Images

Harry Styles w marcu bieżącego roku podzielił się z fanami czwartym solowym krążkiem zatytułowanym "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally". Na płycie znalazło się 12 utworów - w tym single "Aperture", "American Girls" i "Dance No More" - przy których tworzeniu artysta sięgnął po brzmienia muzyki klubowej, eksperymentując z elektroniką. W dzień premiery uczcił wyjątkowe wydarzenie koncertem specjalnym pod szyldem "One Night Only" w Manchesterze, gdzie fani po raz pierwszy usłyszeli cały świeży materiał na żywo.

W maju piosenkarz wyruszył także w trasę "Together, Together Tour", podczas której zaplanowanych ma aż 50 koncertów w zaledwie siedmiu miastach. 32-letni gwiazdor postawił bowiem na nową formę torunee, wybierając rezydencje koncertowe. Zakończył już występy w Amsterdamie i kilka dni temu zainaugurował swój pobyt na stadionie Wembley w Londynie. Przed nim jeszcze przystanki w Nowym Jorku, Sao Paulo, Meksyku, Melbourne i Sydney.

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Harry Styles został kuratorem najstarszego na świecie festiwalu muzycznego!

Niedługo przed rozpoczęciem trasy koncertowej "Together, Together Tour" Harry Styles został gospodarzem i kuratorem Meltdown Festivalu 2026, czyli 31. edycji najstarszego na świecie festiwalu muzycznego. W przeszłości dyrektorami artystycznymi wydarzenia byli m.in. David Bowie, Patti Smith, Morrissey, Nick Cave czy Scott Walker.

Tegoroczna impreza zaplanowana została na 11-21 czerwca, a koncerty odbywają się w Southbank Centre w Londynie. Program wydarzenia od lat łączy muzykę pop, soul, rock, jazz i brzmienia alternatywne, dając szansę zarówno cenionym gwiazdom, jak i wschodzącym brytyjskim talentom. W tym roku do udziału zaproszeni zostali m.in. Warpaint, Stephen Fretwell, Shabaka & Friends, Ninajirachi, Erika De Casier, Foushee, Kamasi Washington, Nilufer Yanya czy Getdown Services.

16 czerwca odbył się także specjalny koncert Harry'ego Stylesa, jako kuratora festiwalu. Artysta, w trakcie swojej rezydencji na Wembley, odsunął się na moment od stadionowych show i zaaranżował kameralny występ, w całości zagrany z orkiestrą.

Harry Styles zagrał tylko jeden taki koncert! Królowały kameralna atmosfera i orkiestra

Już przy wyjściu na małą scenę Southbank Centre piosenkarz podkreślił, że jest właśnie w trakcie "najważniejszego momentu swojej kariery". Mimo to zdecydował się na intymny koncert, z którego środki w całości przekazano na cele charytatywne. U jego boku wystąpiła orkiestra Julesa Buckleya, ubrana w eleganckie białe koszule z wielkimi czarnymi kokardami. Wieczór rozpoczął się od podniosłego wykonania ballady "Boyfriends", pochodzącej z poprzedniego albumu Stylesa - "Harry's House".

"Dziękuję wam za przybycie dzisiejszego wieczoru. Czuję się jednocześnie obecny i niewiarygodnie nieobecny, mając świadomość, że jestem w trakcie najważniejszego dla mnie momentu w karierze" - usłyszeli widzowie.

"Dla każdego, kto miał okazję być na tej trasie: ten koncert będzie trochę inny. Mówię, na wypadek, gdybyście tego nie zauważyli..." - zaśmiał się artysta. "Nie będzie żadnych sutków" - dodał, prześmiewczo nawiązując do swoich stylizacji scenicznych z trasy, które często odsłaniają jego klatkę piersiową.

Uczestnicy wydarzenia usłyszeli jeszcze orkiestrowe wersje "Paint By Numbers", "Fine Line", "Two Ghosts" i "Matilda". Wybrzmiała także piosenka "Carla's Song", którą 32-latek napisał, gdy zaobserwował, jak jego przyjaciółka po raz pierwszy słucha utworu "Bridge Over Troubled Water" duetu Simon & Garfunkel. "To było jak oglądanie kogoś, kto pierwszy raz widzi sztuczkę magiczną" - wyznał Styles. Po chwili wykonał także własną wersję kultowego numeru z 1970 r.

Harry Styles już wcześniej podjął się współpracy z kompozytorem

"Zawsze byłem miłośnikiem muzyki orkiestrowej, muzyki klasycznej, ale to dość onieśmielające pole do eksplorowania dla kogoś, kto nie umie czytać nut" - wyznał ze sceny były członek One Direction. Po chwili podkreślił, że przy współpracy nad koncertem w ramach Meltdown Festivalu, kompozytor ani razu nie popatrzył na niego z góry. "Nigdy nie dał mi odczuć, że w jakikolwiek sposób tu nie pasuję. Współpraca z nim była wspaniała" - dodał Styles.

To nie pierwszy raz, gdy wokalista połączył siły z Julesem Buckleyem. Harry zaprosił bowiem kompozytora także na swój najnowszy album "Kiss All The Time. Disco, Occadionally", gdzie wraz z orkiestrą nagrali utwór "Coming Up Roses". Później Buckley pomagał 32-latkowi również przy aranżacjach kompozycji smyczkowych na potrzeby trasy "Together, Together Tour".

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