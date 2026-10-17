W piątek, 16 października, miała miejsce druga rocznica śmierci Liama Payne'a - wokalisty, autora tekstów, znanego zarówno z kariery solowej, jak i z boysbandu One Direction. Jego tragiczna śmierć w 2024 r. wstrząsnęła nie tylko rodziną i wiernym gronem fanów, lecz także całym show biznesem. Muzyk został wówczas znaleziony martwy, po upadku z trzeciego piętra hotelu w Buenos Aires. Badania przeprowadzone po śmierci gwiazdora wskazały na obecność różnych nielegalnych substancji, które mogły mieć wpływ na przebieg wydarzeń w tamtym dniu. Dożył 31 lat.

Druga rocznica śmierci Liama Payne'a. Fani, była partnerka i przyjaciele z One Direction wciąż go wspominają

Choć od śmierci Payne'a minęły już dwa lata, fani nieustannie wspominają go w mediach społecznościowych. Czczą pamięć o wokaliście nie tylko 16 października - poprzez poruszające, archiwalne nagrania z jego udziałem, a także udostępnianie jego twórczości.

Wtóruje im Kate Cassidy - influencerka i była partnerka Liama. Twórczyni również nie zapomniała o swoim ukochanym i regularnie publikuje w sieci treści wspominkowe. W drugą rocznicę podzieliła się filmikiem z piosenkarzem w roli głównej, podpisując go wymownymi słowami: "Kocham cię zawsze i na zawsze". W jej relacji na Instagramie pojawiło się także sporo kadrów z ich wspólnych, romantycznych chwil - m.in. wyjazdów do Paryża czy Turcji.

Byli członkowie One Direction, którzy przyjaźnili się z Liamem, także mocno przeżyli jego odejście i starają się, aby pamięć o nim wciąż trwała. Zayn Malik, podczas swojej ostatniej trasy koncertowej, wyświetlał na telebimach specjalny tribute dla zmarłego kolegi. Z kolei Louis Tomlinson nagrał piosenkę "Dark to Light", dedykowaną gwiazdorowi, która znalazła się na albumie "How Did I Get Here?". Niall Horan również zaśpiewał dla Payne'a na nowym krążku - w piosence "End of en Era" - a przy okazji trwającego tournee wspomina go archiwalnym nagraniem audio, puszczanym z głośników.

Harry Styles uczcił pamięć o Liamie w drugą rocznicę jego śmierci. Zadedykował mu niewydaną piosenkę. "To mnie rozwaliło"

Przy okazji drugiej rocznicy śmierci Liama Payne'a kolejny przyjaciel z One Direction postanowił oddać mu hołd. Harry Styles jest obecnie w trakcie swojej rezydentury koncertowej w Nowym Jorku - odbywającej się pod hasłem "Together, Together" - a podczas piątkowego występu zadebiutował na scenie z piosenką napisaną właśnie dla zmarłego kolegi.

"Czuję się niesamowitym szczęściarzem, dzięki temu, że mogę zagrać te koncerty w Nowym Jorku. A to miejsce znaczy dla mnie wiele" - mówił ze sceny Styles, dziękując nowojorskim fanom za to, że może wystąpić dla nich aż 30 razy. Wspomniał także o ludziach, którzy ukształtowali zarówno jego karierę, jak i całe życie, i doprowadzili go do momentu, w którym jest. "Dwa lata temu straciłem jednego z takich przyjaciół" - powiedział 32-latek.

"Jestem pewien, że wielu z was przeszło przez podobne rzeczy. Mam nadzieję, że nie. Ale tak naprawdę chodzi po prostu o to, żeby o siebie dbać" - apelował Harry ze sceny. "Jest tak wielu ludzi, którzy wnieśli ogromny wkład w moje życie, bez nich nie byłoby mnie tu. Zagram wam piosenkę, którą napisałem dla mojego przyjaciela jakieś dwa lata temu, jeśli to w porządku" - podsumował artysta, chwilę później wykonując niepublikowany wcześniej utwór "What Is Enough".

Nagrania z tego momentu błyskawicznie obiegły media społecznościowe, a fani nie kryją swojego wzruszenia. Wielu z nich przyznaje, że będąc na koncercie nie mogli powstrzymać łez. "Moje serce tego nie udźwignie", "Umierałam, słysząc to tej nocy", "Płaczę na całego", "Przepiękna jest ta piosenka", "To był uroczy tribute. Świetna robota, Harry", "To mnie rozwaliło" - czytamy na Instagramie.