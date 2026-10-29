Harry Styles wypatrzył zakochanych fanów. Zrobił dla nich coś wyjątkowego

Dla Marivel był to pierwszy koncert Harry'ego Stylesa. W pewnym momencie Frankie uklęknął przed nią z pierścionkiem, a realizatorzy pokazali parę na ekranach rozmieszczonych w hali.

"Po raz pierwszy zobaczyłam Harry'ego Stylesa i była to tak wyjątkowa noc, że zapamiętam ją na zawsze. Dziękuję ci, Frankie, za cudowny wieczór. Wygląda na to, że będziesz moim towarzyszem na zawsze" - relacjonowała później na Instagramie. O zaręczynach dowiedział się sam Harry, który zaproponował narzeczonym udział w teledysku do piosenki granej podczas ich wyjątkowego wieczoru.

Harry Styles zaprosił zaręczoną parę do "Coming Up Roses"

W klipie Styles trafia na zajęcia tańca towarzyskiego dla początkujących. Uczestnicy dobierają się w pary, zmieniają partnerów i próbują wspólnie opanować kolejne kroki. Wśród nich pojawiają się między innymi kobieta w sukni ślubnej, kelnerka, kowboj i mężczyzna w kołnierzu ortopedycznym.

Marivel i Frankie dołączają do grupy pod koniec nagrania, gdy wszyscy ustawiają się do wspólnego zdjęcia. Styles obejmuje kobietę ramieniem, a pozostali uczestnicy gromadzą się wokół narzeczonych.

"Nigdy nie przypuszczaliśmy, że poznamy Harry'ego Stylesa i wystąpimy w teledysku do 'Coming Up Roses'. Dziękuję ci, Harry, że sprawiłeś, że nasze zaręczyny stały się jeszcze bardziej wyjątkowe" - napisała Marivel po premierze.

Styles wysłał parze również bukiet róż, do którego dołączył odręczną wiadomość. "Jestem zaszczycony, że mogłem być choć małą częścią waszych zaręczyn" - przekazał.

"Coming Up Roses" miało być piosenką świąteczną

Teledysk wyreżyserowali Bradley & Pablo, z którymi Styles pracował wcześniej przy "Watermelon Sugar" i "Late Night Talking". Fani szybko zaczęli szukać znaczenia poszczególnych scen, a taniec z kolejnymi partnerami odczytywali jako opowieść o nawiązywaniu i kończeniu relacji.

Sam wokalista nie wyjaśnił fabuły klipu, ale wcześniej opowiedział Zane'owi Lowe'owi o powstaniu piosenki. "Coming Up Roses" zaczęło się od próby napisania utworu bożonarodzeniowego, choć ten kierunek porzucił już po dwóch wersach. Ostatecznie powstała piosenka o relacjach, które mogą być ważne nawet wtedy, gdy nie trwają przez całe życie.

"Niektóre z najważniejszych relacji, które czegoś nas uczą, nie zostają z nami na zawsze. To nie odbiera im piękna ani wszystkich dobrych rzeczy, które mogą nam dać" - tłumaczył Styles.

"Coming Up Roses" pochodzi z albumu "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", który dotarł na pierwsze miejsce zestawienia Billboard 200. Styles zakończy swoją nowojorską rezydenturę koncertami Harryween zaplanowanymi na 30 i 31 października, a w 2027 roku będzie kontynuował trasę "Together, Together".