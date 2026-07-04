Harry Styles wielkim nieobecnym na ślubie Taylor Swift. Dlaczego nie pojawił się w wielkim dniu swojej eks?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Plejada gwiazd show-biznesu pojawiła się na ślubie i weselu Taylor Swift i Travisa Kelce'a w Madison Square Garden. Plotkarskie media od razu zwróciły uwagę, że mimo zaproszenia nie pojawił się Harry Styles, z którym amerykańska gwiazda spotykała się na przełomie 2012 i 2013 r. Co było powodem jego nieobecności?

Taylor Swift i Harry Styles spacerują po parku w Nowym Jorku, 2 grudnia 2012, ubrani w zimowe ubrania.
Taylor Swift i Harry Styles w Nowym Jorku, 2 grudnia 2012 r.David Krieger/Bauer-Griffin/GC ImagesGetty Images

Rzeczniczka Taylor Swift oficjalnie potwierdziła, że 36-letnia wokalistka wyszła za swojego rówieśnika, zawodnika futbolu amerykańskiego Travisa Kelce'a. Na uroczystości w hali Madison Square Garden w Nowym Jorku pojawiły się tłumy gwiazd show-biznesu ze świata muzyki, filmu i sportu.

Na liście ok. tysiąca gości znalazły się takie nazwiska, jak m.in. Paul McCartney, Jennifer Lopez, Bradley Cooper, Gigi Hadid, Selena Gomez, Hugh Grant, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Adrien Brody, Stevie Nicks, Tom Cruise, Gwen Stefani i Blake Shelton, Faith Hill, Tim McGraw, Reese Whiterspoon i siostry z grupy Haim.

Harry Styles - wielki nieobecny na weselu Taylor Swift i Travisa Kelce'a

Plotkarskie media wychwyciły, że podczas gwiazdorskiej ceremonii zabrakło Harry'ego Stylesa. Brytyjski wokalista i Taylor Swift byli parą na przełomie 2012 i 2013 r. (podczas promocji płyty "Red"). Ich rozstanie mocno wpłynęło na amerykańską gwiazdę, która według nieoficjalnych doniesień swojemu byłemu poświęciła piosenki "Out of the Woods" i "Style" z kolejnego albumu "1989" z 2014 r.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Zapytany o to kilka lat później Harry Styles nie był przekonany, że te utwory opowiadają o ich relacji, ale dodał, że piosenki Swift to "najbardziej niesamowity niewypowiedziany dialog w historii". Mimo rozstania utrzymają obecnie przyjacielskie relacje.

W najważniejszym dniu Taylor i Travisa wspierała za to jedna z przyjaciółek wokalistki, aktorka Zoë Kravitz. Dodajmy, że córka Lenny'ego Kravitza od kilku miesięcy jest narzeczoną Harry'ego Stylesa.

Okazało się, że nieobecność byłego wokalisty One Direction spowodowana była faktem, że 3 lipca występował on przed tysiącami fanów na stadionie Wembley w Londynie. Harry kończy właśnie imponującą serię 12 koncertów na tym obiekcie w ramach trasy "Together, Together" promującą płytę "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.". W drugiej połowie lipca przeniesie się za ocean - wystąpi w Sao Paolo w Brazylii (cztery koncerty), Meksyku (kolejne sześć), by potem pojawić się w Madison Square Garden w Nowym Jorku. W tej hali do końca października da w sumie aż 30 występów. Intensywny rok zakończy sześcioma koncertami w Australii.

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