Harry Styles zapowiedział niedawno premierę swojego czwartego albumu solowego, który będzie nosił tytuł "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally". Płyta ukaże się 6 marca i będzie zawierała 12 nowych utworów, wśród których znajdzie się także "Aperture", wydane niedawno jako singiel. Wokalista w nowej twórczej erze zdecydował się na eksperymentowanie z muzyką klubową, elektroniczną i house'em.

Wraz z zapowiedzią nowego krążka były członek One Direction zapowiedział światową trasę koncertową. Będzie to pierwsze tournee artysty od czasów rozsławionego "Love On Tour", które zakończyło się w lipcu 2023 r. Nowy materiał artysta zamierza promować jednak w nieco inny sposób niż zazwyczaj - wybrał rezydencje koncertowe. Dzięki temu zagra ponad 50 koncertów w zaledwie siedmiu miastach (Amsterdamie, Londynie, São Paulo, Meksyku, Nowym Jorku, Melbourne oraz Sydney). "Together, Together Tour" potrwa od maja do grudnia 2026 r., a bilety na wszystkie z wydarzeń rozchodziły się jak świeże bułeczki.

Ceny biletów na trasę Harry'ego Stylesa oburzyły fanów. "Nie sądzę, żeby to było normalne"

Sprzedaż wejściówek na trasę Harry'ego Stylesa wywołała niemałe zamieszanie wśród fanów. Spora część osób nie zdołała kupić biletów na wymarzone daty, ze względu na wzmożony popyt czy długie wirtualne kolejki i zawieszającą się stronę. Miłośnicy gwiazdora byli również mocno zawiedzeni cenami. Okazały się one kosmicznie wysokie - za najlepsze miejsca pod sceną (bez pakietów VIP), należało zapłacić 279,45 funtów brytyjskich, czyli ok. 1350 złotych. Za wejściówki specjalne, z wcześniejszym wejściem na teren koncertu oraz dedykowanym zestawem gadżetów z merchu, trzeba było wydać już 468,45 funtów (ok. 2270 zł) lub 725,45 funtów (ponad 3500 zł) - w zależności od wybranego pakietu.

"Przestańcie kupować te cholernie drogie bilety", "Jeśli Harry nie wyruszy w przyszłym roku w trasę z normalnymi cenami, dla normalnych ludzi, z normalnymi pracami i normalną wypłatą, to...", "Harry, zobaczymy się... w sądzie!", "Hej, ludzie, nie sądzę, żeby to było normalne, że jeden bilet na koncert kosztuje więcej niż mój czynsz", "Nie zapłaciłam tak dużo nawet za bilety na Oasis, a oni zakończyli 20-letni spór rodzinny... Harry, jakie jest twoje wytłumaczenie?" - skarżyli się wówczas fani Stylesa na portalu X.

Harry Styles ogłosił premierowy koncert z nowym albumem. Przed zakupem biletu należy złożyć specjalne "zamówienie"

Teraz autor hitu "As It Was" ponownie zaskoczył słuchaczy ogłoszeniem koncertowym. Zapowiedział premierowy występ z nowym materiałem, tzw. "one night only", który odbędzie się w Manchesterze, w Co-Op Live Arenie, w dzień wydania "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". Bilety na wydarzenie kosztować będą zaledwie 20 funtów brytyjskich (ok. 100 zł), co może być odpowiedzią piosenkarza na wcześniejsze zarzuty fanów.

Tym razem kupno wejściówek ponownie może okazać się sporym problemem dla zainteresowanych. Harry Styles ogłosił, że przed rozpoczęciem sprzedaży należy bowiem złożyć specjalną prośbę. "Zamówienia" na bilety rozpoczną się w najbliższy piątek, 6 lutego, lecz ich szczegóły wciąż pozostają tajemnicą.

