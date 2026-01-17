Przypomnijmy, że Harry Styles swój ostatni solowy album "Harry's House" wypuścił w 2022 r. Ten materiał wokalista promował na całym świecie w ramach trasy "Love On Tour". Tournee zakończyło się w lipcu 2023 r., a Brytyjczyk udał się na zasłużoną przerwę.

31-latek skupił się na aktywności fizycznej, biorąc udział m.in. w maratonach w Tokio i Berlinie. Fani od dłuższego czasu liczyli jednak, że Harry znajdzie czas na przygotowanie nowych piosenek.

Harry Styles oficjalnie potwierdza. Co już wiemy?

Tygodnie spekulacji, podsycone koncertowym klipem "Forever, Forever", wreszcie zostały zakończone. Harry Styles oficjalnie ogłosił, że przygotował swój czwarty album. Płyta "KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY" pojawi się już 6 marca.

Materiał zawierał będzie 12 premierowych piosenek, a producentem wykonawczym jest Kid Harpoon. Przypomnijmy, że pracował on już ze Stylesem przy obsypanym nagrodami albumie "Harry's House". Jest też współtwórcą przebojów dla m.in. Florence and the Machine, Jessie Ware, Calvina Harrisa, Miles Kane, Birdy, Shakiry, Haim i Miley Cyrus.

„The Voice Senior”: Takiej sytuacji jeszcze w TVP nie było! TVP