Harry Styles szykuje się do premiery swojego czwartego albumu w karierze solowej, zatytułowanego "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally". Ukaże się on już za kilka dni, bo 6 marca 2026 r. Jak zapowiedział artysta, na płycie znajdzie się 12 nowych utworów (wśród których usłyszymy niedawno wydany singiel "Aperture") w klimacie muzyki klubowej. W ostatnich miesiącach spędzonych w studiu piosenkarz eksperymentował bowiem z elektroniką oraz house'em.

Wraz z początkiem lutego brytyjski muzyk zaskoczył słuchaczy ogłoszeniem koncertowym, zapowiadając premierowy występ z nowym materiałem. "One Night Only" zaplanowane zostało na dzień wydania albumu "Kiss All The Time. Disco, Occasionally". Show odbędzie się w Manchesterze, w Co-Op Live Arenie. Bilety na wydarzenie kosztowały zaledwie 20 funtów brytyjskich (ok. 100 zł), lecz obowiązywały na nie specjalne zapisy. Nie każdy mógł wziąć udział w sprzedaży, bowiem decydowały o tym wcześniej składane "zamówienia".

Harry Styles połączył siły z Netflixem! Platforma streamingowa pokaże premierowy koncert z nowym albumem

Grupa odbiorców Harry'ego Stylesa wykracza poza granice Wielkiej Brytanii i spora część fanów nawet nie planowała zakupu biletów, bowiem nie będzie w stanie przybyć do Manchesteru. Wielu osobom nie udało się również zdobyć dostępu do sprzedaży, pomimo zapisu. Z racji tego piosenkarz zdecydował się wejść we współpracę z Netflixem. Platforma streamingowa już 8 marca o godzinie 20:00 pokaże nagrany wcześniej koncert "One Night Only". Będzie to wyjątkowa okazja, aby słuchacze z całego świata zjednoczyli się i w tym samym momencie obejrzeli pierwszy show idola z nowym materiałem, nie ruszając się z domów.

Harry Styles już w maju wyruszy w trasę koncertową "Together, Together". Wystąpi w zaledwie siedmiu miejscach!

Występ Stylesa w hali Co-op Live w Manchesterze będzie jedynie przedsmakiem nadchodzącej trasy koncertowej "Together, Together". Potrwa ona od maja do grudnia 2026 r., a bilety na wszystkie z zapowiedzianych wydarzeń rozchodziły się jak świeże bułeczki. Będzie to pierwsze tournee byłego wokalisty One Direction od czasów rozsławionego "Love On Tour", które zakończyło się w lipcu 2023 r. Najnowszy album artysta zamierza jednak promować w nieco inny sposób niż dotychczas - postawił na rezydencje koncertowe. Dzięki temu zagra ponad 50 koncertów w zaledwie siedmiu miastach (Amsterdamie, Londynie, São Paulo, Meksyku, Nowym Jorku, Melbourne oraz Sydney).

