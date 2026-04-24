Harry Styles i Zoë Kravitz zaręczeni? Jeden kadr wywołał falę spekulacji

Do zamieszania doszło po publikacji zdjęć przedstawiających Harry'ego Stylesa i Zoë Kravitz podczas wspólnego wyjścia w Londynie. Na ujęciach widać wyraźnie pierścionek z diamentem, który aktorka nosi na palcu tradycyjnie kojarzonym z pierścionkiem zaręczynowym.

Na ten moment ani przedstawiciele Harry'ego Stylesa, ani Zoë Kravitz nie potwierdzili ani nie zdementowali informacji o zaręczynach. Doniesienia opierają się wyłącznie na obserwacjach fotografów i interpretacjach komentatorów.

Relacja Stylesa i Kravitz

Pierwsze informacje o relacji Harry'ego Stylesa i Zoë Kravitz pojawiły się w 2025 r., kiedy para została sfotografowana razem m.in. podczas pobytu w Rzymie. W kolejnych miesiącach media kilkukrotnie publikowały zdjęcia z ich wspólnych wyjść w Londynie i Nowym Jorku, co podsycało zainteresowanie ich życiem prywatnym.

Aktorka znana jest m.in. z ról w produkcjach "Wielkie kłamstewka" oraz "Batman", natomiast Harry Styles sławę zyskał jeszcze jako członek boysbandu One Direction, po którego rozpadzie zaczął rozwijać solową karierę.

Pomimo licznych publikacji i komentarzy, status związku pary pozostaje oficjalnie niezmieniony - żadna ze stron nie odniosła się publicznie do kwestii zaręczyn.

