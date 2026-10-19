Harry Styles bohaterem nowego filmu. Dokument powstaje od sierpnia

Informacje o dokumencie pojawiły się po tym, jak na jednym z koncertów zauważono Johna Wilsona. Reżyser chodził za Harrym Stylesem z kamerą, a zrobione przez fana zdjęcie szybko trafiło do sieci. Jak ustalił magazyn "Variety", prace nad produkcją trwają już od sierpnia.

Wilson dokumentuje nowojorską rezydenturę Stylesa, która obejmuje 30 wieczorów w Madison Square Garden. Pierwszy koncert odbył się 26 sierpnia, a ostatni zaplanowano na 31 października.

John Wilson pokaże kulisy koncertów Harry'ego Stylesa

Dokument ma łączyć nagrania ze sceny z materiałami zza kulis. Twórcy chcą oddać głos nie tylko Stylesowi, lecz także jego fanom i osobom odpowiedzialnym za przygotowanie trasy. Zapowiada się więc coś więcej niż klasyczny film koncertowy złożony z największych przebojów i ujęć publiczności.

Za kamerą stanął twórca znany z serialu HBO "How To with John Wilson" oraz filmu "The History of Concrete". Wilson zasłynął z wychwytywania niepozornych sytuacji, absurdów codzienności i historii przypadkowo spotykanych ludzi. Współpraca z jedną z największych gwiazd popu może zatem przynieść dość nietypowy efekt.

Producentami filmu są Universal Pictures Content Group, Peanut World Pictures oraz sam Harry Styles. Konkretna data premiery nie została podana. Według źródeł "Variety" projekt może jednak trafić do kin.

Harry Styles gra rekordową serię w Madison Square Garden

30 koncertów w jednej hali to największa rezydentura zorganizowana w ramach jednego cyklu w historii Madison Square Garden. Występy promują czwarty album Stylesa "Kiss All the Time. Disco, Occasionally.", wydany w marcu 2026 roku.

Płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu amerykańskiego zestawienia Billboard 200 oraz brytyjskiej listy sprzedaży. Listy przebojów po obu stronach Atlantyku podbił także singiel "Aperture".

Nowojorskie koncerty nie zamykają trasy "Together, Together". Styles będzie występował do sierpnia 2027 roku. Po wiosennej serii koncertów w Ameryce Północnej przeniesie się do Europy. W planach ma między innymi Berlin, Paryż, Madryt, Rzym i Dublin. Trasę zakończą trzy wieczory na stadionie Wembley w Londynie.