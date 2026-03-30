Miley Cyrus jest uznawana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd, które wyszły spod disneyowskiego skrzydła. Jej album "Bangerz" ("We Can't Stop", "Wrecking Ball") z 2013 roku sprawił, że artystka zaczęła być kojarzona z odważniejszymi dźwiękami, skąpymi strojami i nieposkromionymi opiniami.

Eksperymentalny projekt "Miley Cyrus & Her Dead Petz" ("Space Bootz"), powrót do korzeni z "Younger Now" i konceptualny krążek "Something Beautiful" udowodniły wszechstronność wokalistki, a po 20 latach od premiery pierwszego odcinka "Hannah Montana" już wiemy, że huczne świętowanie tej szczególnej rocznicy podbiło serca fanów, co potwierdzają najnowsze wyniki oglądalności!

Hannah Montana ustanowiła nowy rekord. "Nie miała z nią szans"

Show "Hannah Montana", który już 24 marca br. trafił na platformy Disney+ i Hulu, zgromadził masę widzów. Jak wiadomo, specjalny odcinek rocznicowy w ciągu pierwszych trzech dni osiągnął 6,3 miliona wyświetleń. Serial zakończył się w 2011 roku, a sukces jest reaktywacji tylko przypomina, iż kult Hannah Montany jeszcze się nie skończył. Co ciekawe, wzrost oglądalności w rozmiarze ponad 1,000% odnotowały również "stare" sezony show, które od lat są dostępne w streamingu.

Ten rekord należał wcześniej do filmu Taylor Swift "The Era's Tour (Taylor's Version)" (4,6 mln), jednak fani Montany na portalu X są jednogłośni: "Nie miała z nią szans. Hannah wychowała kilka pokoleń, poświęcając własne dzieciństwo, a teraz jej się za to odwdzięczyły".

Twój, Dawid szykuje się do wydania debiutanckiej płyty. Po drodze występ w "Mam talent", na Next Feście i dużo więcej INTERIA.PL INTERIA.PL

Czy Miley Cyrus/Hannah Montana wystąpi na nadchodzącym Super Bowl Halftime Show? Gwiazda nie mówi "nie"

"Zawsze wydawało mi się, że Super Bowl to zbyt duża presja. Musiałabym się napracować, żeby nie skupiać się tylko na Super Bowl, bo wtedy nie sposób nie pomyśleć: 'To miliony ludzi i najchętniej oglądane wydarzenie na świecie'" - zdradziła wokalistka niedawno dla "Variety".

Cyrus powiedziała jednak, że rozważyłaby to, gdyby program został zrealizowany z podobnym podejściem, jak jej najnowszy show na Disney+. "Gdybym znalazła sposób, żeby stworzyć dokładnie to, czym jest Hannahversary - podróż przez dyskografię i docenienie każdej piosenki, każdej epoki, myślę, że mogłabym to w sobie odnaleźć" - skwitowała gwiazda, dając zielone światło organizatorom Halftime Show.