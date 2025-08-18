Hanna Brzezińska urodziła się w Warszawie 18 listopada 1909 roku. Po tym, gdy w 1934 roku zdała egzamin w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej i została zaangażowana przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej, zadebiutowała w Teatrze Narodowym, w sztuce "Egipska pszenica" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Jej kariera rozrosła się na tyle, że polska gwiazda dała o sobie znać również w Stanach Zjednoczonych, gdzie była uwielbiana.

Hanna Brzezińska zachwycała nie tylko w Polsce. Odbyła tournée po Stanach Zjednoczonych

W 1937 roku Brzezińska zasłynęła na szeroką skalę epizodyczną rolą artystki, córki stróżki w "Dziewczętach z Nowolipek", zaś rok później zagrała Celinę w filmie "Wrzos" w reżyserii Juliusza Gardana - to właśnie tam śpiewała Szpilmana, co zachwyciło publiczność. Artystka nagrała swoje wersje piosenek w wytwórni, co otworzyło jej drzwi do międzynarodowej kariery. W 1939 roku, razem z Chórem Dana, w którym śpiewał również jej brat Wacław, odbyła tournée po Stanach Zjednoczonych.

Podczas II wojny światowej Hanka Brzezińska działała w konspiracji, równocześnie grała w teatrze Maska. Podczas Powstania Warszawskiego dawała koncerty dla żołnierzy AK i śpiewała w szpitalach. Opiekowała się rannymi, a jednocześnie pocieszała ich swoim głosem, który w tamtym okresie pełnił rolę nie tyle artystyczną i wyszukaną, co kojącą.

Po wojnie Hanka Brzezińska występowała w Teatrze Starym w Krakowie. W połowie lat sześćdziesiątych, po przeniesieniu do Warszawy, pracowała w Teatrze Klasycznym jako suflerka. Pod koniec lat pięćdziesiątych nagrała kilka piosenek dla Polskiego Radia, wystąpiła również w "Podwieczorku przy mikrofonie". Sporadycznie występowała w kabaretach i na estradzie. Śpiewała zarówno nowe piosenki, jak i przedwojenne szlagiery. Występowała gościnnie z Chórem Juranda. W 1996 roku została laureatką Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy, a zmarła dwa lata później, 29 listopada.

Kim jest wnuk Hanny Brzezińskiej? To ceniony polski dziennikarz

Hanna Brzezińska jest babcią cenionego polskiego dziennikarza oraz publicysty, Jacka Żakowskiego, który od lat dzieli się swoim poglądem na świat - głównie w sferze politycznej. Mężczyzna działał w biurze prasowym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", był również związany z "Gazetą Wyborczą", Polską Agencją Informacyjną, "Życiem Warszawy" oraz "Polityką".

