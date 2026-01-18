Hania Rani zdobyła Europejską Nagrodę Filmową za muzykę do filmu "Wartość sentymentalna" norweskiego reżysera Joachima Triera. Z polską kompozytorką rozmawiał przed galą Artur Zaborski z Interii Filmu. Sprawdźcie sami, co Polka ma do powiedzenia!

Hania Rani otoczyła opieką artystyczną wielki film. Została doceniona na "Europejskich Oscarach"

Hania Rani (wł. Hanna Raniszewska) jest klasycznie wykształconym muzykiem, w swojej twórczości nazywanej hasłem "modern classic" - łączy klasyczne instrumenty z nowymi brzmieniami. Głośniej usłyszeliśmy o niej w 2015 roku - artystka ma na koncie ciepło przyjętą płytę z interpretacjami utworów Republiki (w duecie z Dobrawą Czocher, album "Biała flaga", 2015 r.).

Urodzona w 1990 roku w Gdańsku Rani ma na swoim koncie między innymi muzykę do "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego i "Śubuka" Jacka Lusińskiego. Jej utwory możemy usłyszeć także w "Wartości sentymentalnej". Film Joachima Triera ze Stellanem Skarsgårdem, Renate Reinsve i Elle Fanning został nagrodzony w kategoriach: najlepszy aktor i aktorka pierwszoplanowa, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz, najlepsza ścieżka dźwiękowa dla Hani Rani. Artystka otrzymała otrzymała prestiżową nagrodę w kategorii Najlepszy kompozytor, czym zwróciła na siebie uwagę całego świata.

"Jest mi bardzo miło, że mogę być częścią tego filmu, który jest (…) bardzo piękny" - mówiła Rani przed rozpoczęciem ceremonii. "Moja muzyka została zaproponowana, a potem też zaakceptowana. Po pierwszym spotkaniu okazało się, że mamy dużo wspólnego. To była bardzo szybka decyzja. Jestem jedyną 'nie-Norweżką' w tym zespole" - wspominała Hania Rani Interii Muzyce tuż przed rozpoczęciem ceremonii.

Warto przypomnieć, że Europejskie Nagrody Filmowe (European Film Awards - EFA) to najważniejsze wyróżnienia na Starym Kontynencie. Statuetki, często nazywane "europejskimi Oscarami", przyznawane są od 1988 roku przez filmowców zrzeszonych w Europejskiej Akademii Filmowej. Po raz pierwszy od dekad ceremonia wręczenia nagród odbyła się na początku roku - dokładnie 17 stycznia w Berlinie.

